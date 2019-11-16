В России для защиты прав потребителей введут обязательную маркировку некоторых товаров

С 1 декабря 2019 года в России вступит в силу новый документ, направленный на защиту прав потребителей.





Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 792-р, теперь шины, покрышки, фотовспышки, фотокамеры, предметы одежды (включая рабочую и верхнюю одежду), постельное белье, а также духи и туалетная вода подлежат маркировке.





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Для чего нужна подобная новация? Основная цель — противодействие незаконному производству, ввозу и реализации товаров, исключение недобросовестных участников рынка, а также мониторинг оборота продукции. Каждый покупатель сможет сканировать код приобретенного товара и тем самым выяснить исчерпывающую информацию о нем.Предусмотрена административная ответственность за несоблюдение правил маркировки — так, на юридические лица накладывается штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета правонарушения, на должностных лиц — от пяти до десяти тысяч рублей.В настоящее время маркировка фотокамер и фотовспышек, шин и покрышек, отдельных видов продукции легкой промышленности, духов и туалетной воды проводится в формате эксперимента.