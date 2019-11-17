В преддверии высокого сезона и к старту сезонных распродаж в интернет магазинах Почта России существенно сократила сроки доставки посылок.





С 15 ноября время доставки между городами-миллионниками сократилось до 2-3 дней. В частности, это коснется посылок, адресованных в Уфу, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Челябинск или отправленных из этих городов.

- Этого удалось добиться за счет масштабных изменений в почтовой инфраструктуре, пересмотра схемы маршрутов, сокращения сроков сортировки почтовых отправлений на каждом этапе, - отметил первый заместитель генерального директора АО «Почта России» Алексей Скатин.

Что касается посылок с заказами из интернет-магазинов, то посылки, отправленные Почтой России из Москвы в Уфу, ее жители получат через день после совершения заказа.С учетом этого, соответственно сократится время доставки посылок и в другие населенные пункты Республики Башкортостан.Всего сроки доставки изменятся по 7 800 направлениям. Это первое столь масштабное сокращение контрольных сроков с 2016 года.

Напомним, что УФПС Республики Башкортостан является структурным подразделением Почты России, в состав которого входит 25 почтамтов, магистральный сортировочный центр и автобаза. Услуги почтовой связи предоставляют 1 280 отделений, из них 1 030 – в сельской местности, 3 передвижных отделения.



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