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В Кармаскалинском районе чиновник допустил ошибку на дорожном указателе с названием населенного пункта

Добавлено: 17.11.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество
Теги: Кармаскалинский район
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В Кармаскалинском районе чиновник допустил ошибку на дорожном указателе с названием населенного пункта

В Башкирии чиновника накажут штрафом за допущение ошибки на дорожном указателе с названием населенного пункта. Впервые в республике происходит наказание за такое нарушение. Штраф будет составлять от двух до трех тысяч рублей. Об этом сообщает РБК Уфа с ссылкой на региональный Росреестр.


Как известно, на знаке, что был установлен в пяти километрах от села Булгаково, было написано «Сихон». Но сам населенный пункт называется Сихонкино. Сам дорожный указатель был уже заменен.

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Напомним, что подобная ситуация уже случалась в Башкирии. Но тогда никакого штрафа не было. Речь идет о замене названия на дорожном указателе «Алкино» на «Узытамак» в декабре 2012 г. Это связано с тем, что, как оказалось, само Алкино находится чуть дальше, а деревня, рядом с которой стоял знак, всегда так и называлась - Узытамак.
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Источник: bash.news
Фото: Пресс-служба Росреестра РБ
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