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В Баймакском районе владельцам лошадей порекомендовали закрепить на животных светоотражающие ленты

Добавлено: 17.11.19
Просмотров: 97
Рубрика: Общество
Теги: Баймакский район
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В Баймакском районе владельцам лошадей порекомендовали закрепить на животных светоотражающие ленты

Такую рекомендацию дали, в частности, жителям Баймакского района. Коневладельцам до конца этого месяца рекомендовано установить светоотражающие ленты лошадям и не допустить, чтобы животные выходили на проезжие части.


О нововведении рассказал на своей странице в соцсети глава Баймакского района Фанис Аминев, отметив, что в эти дни во всех сельских поселениях прошли сходы граждан, где с коневладельцами рассмотрели вопросы организации табунов и найма пастухов, чипирования лошадей, привлечения нерадивых владельцев лошадей к ответственности в виде административных. ⠀

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- Бродячий скот стал бичом нашего района — угрожает жизни людей, уничтожает сельскохозяйственные культуры, природу. Вольный выпас скота, особенно табуны лошадей, которые в течение всего года бродят по всему району, стали причиной уничтожения сенокосных угодий, природы, приносят убытки КФХ и аварий на дорогах, — прокомментировал проблему руководитель муниципалитета.
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Источник: www.instagram.com
Фото: express-k.kz
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