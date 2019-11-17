В Баймакском районе владельцам лошадей порекомендовали закрепить на животных светоотражающие ленты

Такую рекомендацию дали, в частности, жителям Баймакского района. Коневладельцам до конца этого месяца рекомендовано установить светоотражающие ленты лошадям и не допустить, чтобы животные выходили на проезжие части.





О нововведении рассказал на своей странице в соцсети глава Баймакского района Фанис Аминев, отметив, что в эти дни во всех сельских поселениях прошли сходы граждан, где с коневладельцами рассмотрели вопросы организации табунов и найма пастухов, чипирования лошадей, привлечения нерадивых владельцев лошадей к ответственности в виде административных. ⠀

- Бродячий скот стал бичом нашего района — угрожает жизни людей, уничтожает сельскохозяйственные культуры, природу. Вольный выпас скота, особенно табуны лошадей, которые в течение всего года бродят по всему району, стали причиной уничтожения сенокосных угодий, природы, приносят убытки КФХ и аварий на дорогах, — прокомментировал проблему руководитель муниципалитета.

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