В Стерлитамаке прошел чемпионат по киберспорту среди студентов

Накануне в башкирском городе Стерлитамак состоялся турнир New Generation Cup – студенческий чемпионат по киберспорту. Соревнования проходили в единственной в республике киберарене Сolizeum, которая только 7 декабря начала работу. Студенты показывали свои навыки в двух шутерах – Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive.





Стоит отметить, организатором мероприятия выступил стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. Турнир проходил, как рассказали зрители, по самым высоким международным стандартам : команды находились в закрытых помещениях, любые гаджеты запрещались, трансляция игры велась в прямом эфире. Судьей и ведущий на турнире был профессиональный комментатор, тренер и аналитик из северной столицы России Михаил Бахман.

— Не каждый вуз в нашей стране может похвастаться подобными кибертурнирами. Это здорово, что СФ БашГУ предоставляет своим студентам возможность обрести востребованную сопрофессию. Киберспорт сегодня развивается с геометрической прогрессией и уже сегодня позволяет зарабатывать серьезные деньги. К тому же в игре вырабатываются полезные навыки: командообразование, стратегическое мышление, инициативность, умение оценить риски – все те качества, которые являются залогом успеха, — рассказал Михаил Бахман.





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Фото: СФ БашГУ