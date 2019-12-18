В Стерлитамаке прошел чемпионат по киберспорту среди студентов
Накануне в башкирском городе Стерлитамак состоялся турнир New Generation Cup – студенческий чемпионат по киберспорту. Соревнования проходили в единственной в республике киберарене Сolizeum, которая только 7 декабря начала работу. Студенты показывали свои навыки в двух шутерах – Dota2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Стоит отметить, организатором мероприятия выступил стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. Турнир проходил, как рассказали зрители, по самым высоким международным стандартам : команды находились в закрытых помещениях, любые гаджеты запрещались, трансляция игры велась в прямом эфире. Судьей и ведущий на турнире был профессиональный комментатор, тренер и аналитик из северной столицы России Михаил Бахман.
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