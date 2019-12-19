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Гороскоп на 19 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 19.12.19
Просмотров: 166
Рубрика: Общество
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 19 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 19 декабря – период убывающей Луны. Звезды рекомендуют держать все под четким контролем. Если отвлечься на секунду, есть вероятность того, что все пойдет наперекосяк.


Овны
Возможно, сегодня стоит прислушаться к словам своих близких. Только они помогут вам составить объективную картину событий. Главное – не обижаться, если люди скажут что-нибудь не особо приятное.

Тельцы
У вас появится прекрасная возможность подняться по карьерной лестнице. Но учтите, что вместе с назначением прибавятся как ответственность, так и обязанности. Готовы ли к этому?

Близнецы
Ныне вы можете серьезно переоценивать свои силы и стать заложником определенной ситуации. Держите нос по ветру и постарайтесь не притягивать неприятности.

Раки
Удача уже совсем близка, стоит только протянуть к ней руки. Главное – не лениться и нет отвлекаться на посторонние и ненужные дела.

Львы
Если ваше сердце свободно, то сегодня вы наверняка встретите человека, который очень вам понравится. А если свое счастье вы уже нашли, то отношения с любимым человеком будут очень гармоничными, но ничуть не банальными.

Девы
Посмотрите на жизнь с иного ракурса, и ваша жизнь заиграет новыми красками. Причем, особых усилий на «перезагрузку» почти не потребуется, зато его эффект будет заметен сразу и всем.

Весы
Вероятно, вам могут перепоручить дело, с которым не справились предыдущие исполнители. Не стоит от него отмахиваться и ждать провала. Помните, что «глаза боятся, а руки делают».

Скорпионы
План на сегодняшний день – просчитывать ситуации на пару шагов вперед. Это позволит вам обойти соперников и передохнуть, пока они будут вас догонять.

Стрельцы
В вашей жизни может появиться персонаж из прошлого. Не напоминайте ему про былые просчеты и не воспринимайте его в штыки. Возможно, сама судьба дает вам второй шанс на счастье.


Козероги
Сегодня для вас нет ничего невозможного. Если действовать с умом, то даже пешка может стать ферзем. Мастерство гроссмейстера поможет вам одерживать победы и завоевывать сердца.

Водолеи
Как известно, на Бога надейся, а сам не плошай. Сейчас стоит задуматься о нескольких вариантах исхода событий, в которых вы находитесь. Не стоит списывать со счетов и случай полного провала.

Рыбы
Устройте дестрой и полный разнос привычных правил. Не воспринимайте упреки окружающих и действуйте по-своему. Ведь далеко в душе вы давно к этому стремились.


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