В Башкирии садоводы обсудили с экологами проблемы вывоза мусора

Совещание с председателями садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) республики прошло в Минэкологии, сообщает пресс-служба ведомства.





Участники совещания обсудили два главных вопроса: сбора и вывоза из СНТ бытовых отходов, а также пользования подземными водами.





По словам руководителя Ассоциации садоводов РБ Натальи Овчинниковой, садоводством в республике занимаются более 552 тыс. семей, а общая площадь садовых товариществ составляет 42,4 тыс. гектаров. Самостоятельно обеспечивают себя овощами и фруктами, а также реализуют выращенную продукцию более 1 миллиона человек.При этом садоводы сталкиваются с различными проблемами в сфере экологии. Одна из них касается мусора. Если раньше за забором у товарищества образовывались несанкционированные свалки, то теперь оно обязано заключить с регоператором договор на вывоз мусора. При этом определяется периодичность вывоза отходов и условия оплаты. СНТ устанавливает контейнер для мусора и отвечает за содержание контейнерной площадки, пояснили в пресс-службе минэкологии.

Новый порядок с 1 января 2020 года вводится также и в отношении воды, которой пользуются садоводы. При наличии на территории товарищества скважины и централизованном водоснабжении оно обязано получить лицензию на пользование недрами с целью добычи подземных вод (это стоит 7,5 тыс. рублей) и оформить договор водопользования, уточнили в пресс-службе. При этом воду можно использовать только на нужды членов СНТ. Платить за личные колодцы садоводам не придется.



Работа идет в рамках национального проекта «Экология».

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