В ПФР рассказали, как будут индексироваться пенсии уволившихся пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал об особом механизме индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Он напомнил, что с 2016 года их пенсии индексируется только после увольнения.





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«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — сообщил чиновник «Российской газете». Дроздов также добавил, что в случае, если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят. Это является большим плюсом для уволившихся пенсионеров, подчеркнул руководитель Пенсионного фонда России.