В Уфе открылся обновленный центр художественной гимнастики «Грациоза»
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21 декабря в Уфе по улице Ростовская,18 состоялось открытие обновленного спортивного центра художественной гимнастики «Грациоза».
На площади 800 квадратных метров расположены три зала, оснащеные всем необходимым для тренировок, раздевалки, тренерская.
С показательными выступлениями гостей приветствовали юные гимнастки, занимающиеся в Центре.
Ранее здесь размещался строительный комбинат. В процессе реновации значительная часть помещений была оборудована для проведения тренировок и соревнований. Сегодня на территории спортивного комплекса, построенного на внебюджетные средства, размещены площадки для тренировок по мини-футболу, волейболу, баскетболу, кроссфиту и воздушной акробатике, функционирует центр скалолазания.
Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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