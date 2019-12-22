В Уфе открылся обновленный центр художественной гимнастики «Грациоза»

21 декабря в Уфе по улице Ростовская,18 состоялось открытие обновленного спортивного центра художественной гимнастики «Грациоза».





На площади 800 квадратных метров расположены три зала, оснащеные всем необходимым для тренировок, раздевалки, тренерская.

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

С открытием юных спортсменов поздравили депутат Государственного Собрания – Курултая РБ, генеральный директор ООО «Промтехстрой» Венер Гимазетдинов, начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации ГО г. Уфа Сергей Степанов, заместитель главы Администрации Октябрьского района Алена Одинцова и другие почетные гости.С показательными выступлениями гостей приветствовали юные гимнастки, занимающиеся в Центре.Ранее здесь размещался строительный комбинат. В процессе реновации значительная часть помещений была оборудована для проведения тренировок и соревнований. Сегодня на территории спортивного комплекса, построенного на внебюджетные средства, размещены площадки для тренировок по мини-футболу, волейболу, баскетболу, кроссфиту и воздушной акробатике, функционирует центр скалолазания.