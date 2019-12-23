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В Салавате местная жительница подарила детворе ледянки

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 98
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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В Салавате местная жительница подарила детворе ледянки

Жительница города Салавата сделала приятный сюрприз всем детям, которые живут с ней в одном дворе. Об этом рассказал местный житель Ильфат Шакирьянович.


Накануне, 22 декабря, он выложил в социальных сетях фотографию картонной коробки, в которой лежат ледянки для детворы. На ней наклеена надпись.

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— Эти каталки купила для вас тетя Оля из четвертой квартиры. Можете брать их бесплатно и после катания возвращать в коробку. Каталок ровно 10 штук. И я буду рада, если они не будут исчезать и теряться, — гласит надпись.
Дело происходит в обычном салаватском дворе, в нем коммунальщики построили для детей обычную снежную горку, а тетя Оля подарила возможность кататься с нее.

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Источник: /uploads/posts/2019-12/1577076085_ledjanki.jpg
Фото: Ильфат Шакирьянович
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