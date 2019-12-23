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В Салавате перестала работать дорогостоящая иллюминация и сбоит пиксельная елка

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 57
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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В Салавате перестала работать дорогостоящая иллюминация и сбоит пиксельная елка

В башкирском городе Салавате перестала работать дорогостоящая иллюминация от известного итальянского дизайнера. Ее установку профинансировала Башкирская содовая компания, которой недавно отдали в разработку шихан Куштау. Установили панно в Уфе и Салавате. Так вот в последнем иллюминация не работает уже несколько дней. 


Дала сбой и пиксельная елка. Со слов местных жителей, раньше ее включали только вечером, а потом и вовсе она стала давать сбои. Но накануне, 22 декабря, ее отремонтировали.

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— А вот отремонтировать собственными силами итальянскую иллюминацию оказалось невозможно. Для ремонта вызвали специалиста из Италии, который приступит к работе только во вторник. Раньше этого времени не стоит ждать пуска иллюминации. Интересно, итальянцы будут компенсировать простой? — пишут пользователи в социальных сетях.
Напомним, что в других городах Башкирии уже были проблемы с пиксельными елками. В Нефтекамске горожан огорчил вид новогоднего дерева на праздничной площади. Один участок в спирали вокруг елочки перестал светиться. Фотографией поделились очевидцы в тематическом паблике в соцсети. На площади перед Телецентром в иллюминации на елочке «выгорел» целый сектор. Согласно документам госзакупок на новогоднюю иллюминацию и девять пиксельных елок власти готовы потратить 115 миллионов рублей.

Иллюминация, а она есть только в Уфе, пока не ломалась.

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Источник: ufa1.ru
Фото: gorod1766 / instagram.com
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