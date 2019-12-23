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Жительница Калтасов получила внушительную сумму на оплату из-за неисправного электросчетчика

Добавлено: 23.12.19
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Рубрика: Общество
Теги: Калтасинский район
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Жительница Калтасов получила внушительную сумму на оплату из-за неисправного электросчетчика

Жительнице Калтасов неисправный счетчик электроэнергии «намотал» за месяц на 250 тысяч рублей. На днях состоялся суд между ней и энергетической компанией. Экспертами на нем выступили метрологи Регионального центра Росстандарта в Башкирии.


«В начале года о проведении экспертизы счетчика электроэнергии к нам обратилась жительница Калтасов. Она получила счет, по которому за месяц должна была оплатить более 200 тысяч рублей, — сообщила агентству «Башинформ» пресс-секретарь Регионального центра Росстандарта Айгуль Шакурова. — Судебными экспертами выступили метрологи ЦСМ. Они провели экспертизу и установили, что счетчик имеет самоход. Такая неисправность характерна, тем, что счетчик производит приращение показаний даже при отсутствии тока в измерительной цепи счетчика. В суде удалось доказать, что насчитанные счетчиком более 109 тысяч кВтч нельзя считать достоверным результатом измерения». По решению суда энергосбытовая компания должна будет освободить женщину от необоснованных начислений на общую сумму более 250 тысяч рублей.

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Чтобы не оказаться в подобной ситуации, эксперты дали несколько практических советов, которые пригодятся каждому.
Главное для потребителя — следить за своими приборами учета, своевременно делать поверку, ремонт, извещать о сбоях в работе приборов учета, нарушении контрольных пломб и т.д. Даже ежемесячное снятие показаний со счетчика позволит избежать серьезных проблем.

Следует помнить, что любой счетчик — это техническое устройство, которому свойственно ломаться. Чем раньше потребитель обратит внимание на некорректную работу своего прибора учета, тем проще будет найти общий язык с энергосбытом.

Так как счетчик электроэнергии — это, в первую очередь, средство измерения, которое измеряет и накапливает показания расхода электрической энергии, то для него характерен так называемый «метрологический отказ».


«Это когда с виду прибор учета работает нормально, но точность измерений не соответствует нормативным значениям, — пояснил начальник отдела поверки средств измерений электромагнитных величин Константин Павлов. — В таких случаях потребителю придется доказать, что его прибор учета неисправен. Необходимо провести независимую экспертизу в Государственном региональном центре стандартизации, метрологии и испытаний, который есть в каждом регионе России. По результатам экспертизы оформляется заключение по состоянию прибора учета. В случае, если прибор учета признан негодным для применения, энергоснабжающая организация должна сделать перерасчет платы за электричество и списать с потребителя необоснованные долги».
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Источник: www.bashinform.ru
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