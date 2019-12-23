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На трассе в Уфе верный пес сторожил тело сбитого автомобилем сородича

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 18
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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На трассе в Уфе верный пес сторожил тело сбитого автомобилем сородича

Накануне утром, 22 декабря, в Уфе на разделительной полосе трассы М-5 водители увидели одновременно трогательную и печальную картину. Пес караулил тело погибшего сородича, которого сбил автомобиль. Он ни на секунду не отходил от друга и несколько часов провел в ожидании, что тот очнется.


К счастью, через несколько часов после происшествия мимо злополучного места проезжала неравнодушная уфимка. Татьяна долгое время гонялась за испуганным псом, однако поймать его удалось только с помощью волонтеров.

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– В пять часов утра его девушка видела на том месте, были осколки от автомобилей. Скорее всего, была авария, при которой сбили вторую собаку. И он с пяти утра там лежал. Где-то с 11 до трех я его ловила. Спустя два часа мы уже оставили его на передержке, – рассказала Татьяна корреспонденту «КП-Уфа». – Он, скорее всего, убежал гулять. Ошейник был перетертый, старый.
Фото и видео с настоящим уфимским Хатико набрало в соцсетях несколько тысяч просмотров и сотни комментариев. Пользователей растрогала верность пса своему товарищу.

С тех прошло больше суток, но хозяин преданной собаки так и не объявился. Пса отдали на платную передержку. По словам Татьяны, сам он никак не пострадал: ест активно и ведет себя адекватно. Хозяина призывают отозваться. Номер для связи: 89174724980 (Татьяна).

Источник: www.ufa.kp.ru
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