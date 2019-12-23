В Кумертау водитель "запряг" свой автомобиль оленями

Жители Кумертау сами начали создавать себе новогоднее настроение. Мало им было пиксельной елки-красавицы и иллюминаций. В социальных сетях появилось видео необыкновенного автомобиля.





Хозяин машины превратил ее в настоящие сани Дедушки Мороза. Не обошлось без оленьей упряжки и гирлянды. Помимо визуального стиля, в машине играет новогодняя музыка. Жители Кумертау в восторге. Правда, некоторые опасаются, что креативного водителя могут оштрафовать сотрудники ГАИ.

— Вот есть же люди, которые не ждут новогоднего чуда, а берут и чудят сами, — восхитилась Марина Никуленкова.

— Какой молодец! Побольше бы таких позитивных! — Наталья Фильчева.

— Так здорово! Посмотрел, и настроение улучшилось, и самому захотелось что-то хорошее сделать! — Зульфия Аминова.

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Фото: соцсети

— Ровно год назад они поздравляли на площади детишек с Новым годом. Люди не верили, что они просто решили подарить радость. Все спрашивали: от какой организации? Ни от какой, сами поздравляли, да, небольшой подарок – горсть конфет-карамелек, а детям радость, — рассказала Марина Зыкова.