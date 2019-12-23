Башавтотранс запустил мобильное приложение, с помощью которого можно получить скидку на проезд

Государственный автоперевозчик ГУП «Башавтотранс» начал предоставлять своим междугородным пассажирам уникальную услугу. Теперь билет на междугородный автобус государственного автопредприятия можно купить, скачав мобильное приложение.





Пассажир сможет выбрать любые дату и время отправления на любом гаджете, не выходя из дома. Но самое главное - при приобретении электронного билета путешественники получают скидку в 20 рублей, которую могут использовать, чтобы добраться на городском автобусе до автовокзала.





Для того, чтобы воспользоваться этой продвинутой услугой, необходимо скачать мобильное приложение «Автовокзалы Башкортостана». А потом выбрать маршрут, дату и время поездки и оплатить билет картой любого банка, как это делается в онлайн программах авиакомпаний или «РЖД». При этом в личном кабинете пассажира появится номер заказа и маршрутная квитанция, которую можно распечатать или продемонстрировать контролеру на своем мобильнике. Правда, имея электронный билет, придется при посадке предъявить и паспорт или другое удостоверение личности, но то же самое пассажиры делают, садясь на самолет или в поезд.Интересно, что при покупке билета через мобильное приложение проезд до любого населенного пункта на автобусах «Башавтотранса» обойдется на 20-23 рублей дешевле, чем если бы был куплен в кассе автовокзала. Например, проезд от Южного автовокзала Уфы до Мелеуза будет стоить обычному пассажиру 410 рублей, а для продвинутых пользователей, скачавших «автовокзальное» приложение на свои мобильники - 387 рублей. Эти средства и можно использовать для того, чтобы оплатить проезд на городском автобусе.Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров пообещал сделать общественный транспорт РБ одним из лучших в стране. За минувший год правительство РБ закупило свыше 500 современных комфортабельных автобусов для городских и международных маршрутов, и теперь государственный автоперевозчик соединил автобусным сообщением все отдаленные города и районы республики. А во всех городах и районах региона действует единая транспортная карта «Алга», позволяющая экономить на поездках. В «Башавтотрансе» стремятся соответствовать званию передового автопредприятия. Здесь выполняют социальную функцию - перевозя льготников и работая на неприбыльных, но значимых для деревенских жителей маршрутах, но при этом стремясь использовать все современные сервисы.Электронная программа лояльности для междугородных пассажиров, которую внедрили на государственном автопредприятии, не первое актуальное новшество для госперевозчика. Так, пассажиры могут воспользоваться тарифом «Счастливый час» и в течение часа пересаживаться с одного городского маршрута на другой, оплатив лишь один раз за проезд единой транспортной картой «Алга». Эта услуга стала подарком для многих семей, которые отправляются на работу, попутно завозя детей в садик или в школу и так же возвращаются домой. Теперь такие пассажиры экономят на поездках до 80 рублей ежедневно, а для многих жителей республики — это существенная сумма. В начале декабря тариф «Счастливый час» заработал и на пригородном маршруте госперевозчика - «Аэропорт - автоцентр «ВАЗ».В «Башавтотрансе» обещают, что если этот опыт будет успешным, то скидкой на проезд в течение часа пассажиры смогут воспользоваться и на других пригородных маршрутах.А теперь получать скидку на проезд могут и междугородные пассажиры, скачав мобильное приложение.Для студентов и тех, кто часто ездит в города и районы Башкирии, это станет удобным способом экономить не только время, но и деньги. А 20 рублей, которые можно использовать как билет для проезда по городу, станет приятным бонусом, для тех, кто отправляется в дальний путь. Кроме того, это еще один способ безналичных расчетов, которые имеются в государственном автопредприятии.

Ранее путешественники покупали билеты на междугородный автобус в кассах автовокзала или, особо рисковые, пользовались услугами частных перевозчиков, которые отправлялись в междугородные поездки прямо «от бордюров». И рассчитывались с водителем-бомбилой наличными, так как в Башкирии частники саботируют внедрение безналичной оплаты проезда. И, пока частные извозчики собирают пассажиров на улицах, в государственном автопредприятии используют все возможные высокотехнологичные новшества для удобства и комфорта людей.

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