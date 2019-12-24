Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Пенсионер из Уфы, заработав игрой на баяне, передал детдому 8 мешков игрушек

Пенсионер из Уфы, заработав игрой на баяне, передал детдому 8 мешков игрушек

Добавлено: 24.12.19
Просмотров: 111
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
Пенсионер из Уфы, заработав игрой на баяне, передал детдому 8 мешков игрушек

Пенсионер Юрий Иванов из Уфы продолжает делать добрые дела. Волонтер серебряного возраста и раньше не сидел сложа руки – пожилой мужчина зарабатывал деньги, играя на баяне, и передавал или что-то покупал на них для ребятишек из детских домов.


Об очередном добром поступке 69-летнего пенсионера рассказала журналистка «ГТРК-Башкортостан» Алия Тагирова. В этот раз волонтер подарил малышам 8 мешков игрушек. Уфимка отметила, что дедушка и сам рос в приюте.

На трассе в Уфе верный пес сторожил тело сбитого автомобилем сородича

Читайте также:

На трассе в Уфе верный пес сторожил тело сбитого автомобилем сородича
— Восемь огромных мешков с игрушками простой уфимский пенсионер подарил дому малютки. Он сам вырос в детском доме. Однажды под Новый год к ним пришли солдаты из военной части по соседству, чтобы поздравить детей и сделать хотя бы символические подарки. Ну, что уж там могло быть у военных для малышей? Юрию Ивановичу тогда досталось пять цветных карандашей. И хоть и было их всего пять, но они так ярко раскрасили его жизнь – жизнь маленького одинокого ребенка, что Юрий Иванович по сей день помнит и эти карандаши, и молодых солдат. В память об этом теперь он сам несколько раз в год возит подарки в детские дома. Вот такая история про пять карандашей. Они могли бы нарисовать все что угодно, а благодаря добру продолжают рисовать добро, — рассказала журналистка.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: proural.info
Фото: Алия Тагирова
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Стерлитамаке пенсионер оформил кредит для мошенников из Москвы
Происшествия
В Стерлитамаке пенсионер оформил кредит для мошенников из Москвы
В Тумазинском районе пожилой водитель получил травмы опрокинувшись в кювет
Происшествия
В Тумазинском районе пожилой водитель получил травмы опрокинувшись в кювет
В Илишевском районе мужчина дважды ограбил пенсионера
Происшествия
В Илишевском районе мужчина дважды ограбил пенсионера
В Баймакском районе пенсионера убили отверткой
Происшествия
В Баймакском районе пенсионера убили отверткой
В Янаульском районе неизвестный ворвался в дом пенсионера и требовал деньги
Происшествия
В Янаульском районе неизвестный ворвался в дом пенсионера и требовал деньги
В Ишимбае пенсионер изнасиловал несовершеннолетнюю внучку
Человек и закон
В Ишимбае пенсионер изнасиловал несовершеннолетнюю внучку
Какие виды пенсий не положены работающему пенсионеру?
Общество
Какие виды пенсий не положены работающему пенсионеру?
В Стерлитамаке пожарные спасли пять человек и котенка
Общество / Происшествия
В Стерлитамаке пожарные спасли пять человек и котенка
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: