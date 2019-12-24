Пенсионер из Уфы, заработав игрой на баяне, передал детдому 8 мешков игрушек

Пенсионер Юрий Иванов из Уфы продолжает делать добрые дела. Волонтер серебряного возраста и раньше не сидел сложа руки – пожилой мужчина зарабатывал деньги, играя на баяне, и передавал или что-то покупал на них для ребятишек из детских домов.





Об очередном добром поступке 69-летнего пенсионера рассказала журналистка «ГТРК-Башкортостан» Алия Тагирова. В этот раз волонтер подарил малышам 8 мешков игрушек. Уфимка отметила, что дедушка и сам рос в приюте.

— Восемь огромных мешков с игрушками простой уфимский пенсионер подарил дому малютки. Он сам вырос в детском доме. Однажды под Новый год к ним пришли солдаты из военной части по соседству, чтобы поздравить детей и сделать хотя бы символические подарки. Ну, что уж там могло быть у военных для малышей? Юрию Ивановичу тогда досталось пять цветных карандашей. И хоть и было их всего пять, но они так ярко раскрасили его жизнь – жизнь маленького одинокого ребенка, что Юрий Иванович по сей день помнит и эти карандаши, и молодых солдат. В память об этом теперь он сам несколько раз в год возит подарки в детские дома. Вот такая история про пять карандашей. Они могли бы нарисовать все что угодно, а благодаря добру продолжают рисовать добро, — рассказала журналистка.

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Фото: Алия Тагирова