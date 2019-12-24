Многодетные семьи в Башкирии получат преимущественное право заготовки древесины

Депутаты Госсобрания приняли закон, согласно которому многодетные семьи теперь имеют преимущественное право заготовки древесины для строительства дома. Об этом сообщает пресс-служба Курултая Башкирии.





По словам председателя Госсобрания Константина Толкачева, право получили семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, с детьми-инвалидами и молодые специалисты лесной отрасли в возрасте до 35 лет, которые проживают в сельской местности.

«Эти льготные категории смогут заготавливать древесину в первую очередь, не дожидаясь такого права на общих основаниях. Норма будет распространяться на граждан, владеющих земельными участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов. Стоимость леса при такой заготовке многократно ниже рыночной цены стройматериалов. Закон позволит оказать существенную поддержку социально слабозащищенным слоям населения», — комментирует законопроект спикер Курултая.



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По нормативам для строительства жилого дома предусмотрено до 110 кубометров один раз в 25 лет, на ремонт — до 25 кубометров в течение 5 лет, для строительства надворных построек — до 50 кубометров в течение 5 лет, а на их ремонт до 15 кубометров в течение 3 лет. Также на отопление предусмотрено до 20 кубометров в год.