Было-стало: Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотосравнения старых и новых школ республики

В соцсетях глава Башкортостана Радий Хабиров опубликовал ряд фотографий-сравнений, на которых запечатлены старые и новые школы в разных уголках республики.





Глава региона отметил, что люди оценили небывалое количество построенных у школ – за год удалось завершить рабоы на 21 объекте для 7596 детей. При этом школы возводят с расчетом необходимости для конкретного населенного пункта. Так, в деревне Штанды Архангельского района появилась школа на 60-80 учеников, в Стерлитамаке и Уфе – на 1225 и 1000 детей.

- Все школы красивые, оснащены современной техникой. Посмотрите и полюбуйтесь, порадуйтесь за наших детей, - написал г-н Хабиров. - А мы и дальше будем продолжать строить, в 2020 году сдадим еще 7 школ на 2190 мест - в Шаране Шаранского района, Первомайском Нуримановского района, в Лаклах Салаватского района, Михайловке и Зубово лайф-2 Уфимского района, в Туймазах и в Октябрьском.

- Хочу обратиться к нашим мамам - вы рожайте детишек, не бойтесь. Детям будет где учиться. Школы мы построим, - добавил он.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Руководитель Башкирии отметил, что на этом власти останавливаться не намерены – Радий Фаритович уже жал поручение разработать проект новой школы для уфимского Сипайлово.