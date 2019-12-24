Мэр Белорецка призвал жителей к борьбе с наркоторговцами в городе

Мэр города Белорецка оставил воинственное послание на своей страничке в социальной сети. За одну ночь наркоторговцы расписали стены зданий с информацией о сомнительных сайтах. На таких, как правило, продают наркотические вещества.
Владислав Миронов, глава администрации города, чётко заявил о своей решительной позиции по отношению к вандалам. Он высказал желание истребить «нечисть» и приказал коммунальщикам отмыть все стены. Также пообещал, что правоохранительные органы серьёзно займутся поиском распространителей наркотиков.
Мэр города призвал всех родителей провести воспитательные беседы со своими детьми. Предупредить их об опасности таких сайтов, о вреде психотропных веществ. А также попросил каждого жителя города участвовать в поиске торговцев смертью и сообщать в полицию о любой известной информации о распространителях.
Владислав Миронов, мэр Белорецка:
«Буквально вчера наркоманы и распространители смерти бросили вызов всем нам. Я уже дал поручение управляющим компаниям срочно очистить фасады домов от смертоносной рекламы. Убедительно прошу работников правоохранительных органов принять исчерпывающие меры и в кратчайшие сроки зачистить город от этой нечисти».