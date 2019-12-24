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Мэр Белорецка призвал жителей к борьбе с наркоторговцами в городе

Добавлено: 24.12.19
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Рубрика: Общество
Теги: Белорецкий район
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Мэр Белорецка призвал жителей к борьбе с наркоторговцами в городе

Мэр города Белорецка оставил воинственное послание на своей страничке в социальной сети. За одну ночь наркоторговцы расписали стены зданий с информацией о сомнительных сайтах. На таких, как правило, продают наркотические вещества.


Владислав Миронов, глава администрации города, чётко заявил о своей решительной позиции по отношению к вандалам. Он высказал желание истребить «нечисть» и приказал коммунальщикам отмыть все стены. Также пообещал, что правоохранительные органы серьёзно займутся поиском распространителей наркотиков.

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Мэр города призвал всех родителей провести воспитательные беседы со своими детьми. Предупредить их об опасности таких сайтов, о вреде психотропных веществ. А также попросил каждого жителя города участвовать в поиске торговцев смертью и сообщать в полицию о любой известной информации о распространителях.

Владислав Миронов, мэр Белорецка:
«Буквально вчера наркоманы и распространители смерти бросили вызов всем нам. Я уже дал поручение управляющим компаниям срочно очистить фасады домов от смертоносной рекламы. Убедительно прошу работников правоохранительных органов принять исчерпывающие меры и в кратчайшие сроки зачистить город от этой нечисти».
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Источник: bash.news
Фото: beloretsk24.ru
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