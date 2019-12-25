Гороскоп на 25 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 25 декабря – период убывающей Луны. Звезды рекомендуют заранее составлять план действий: следовать ему будет значительно легче, чем импровизировать, стараясь вписаться в ситуацию.





Овны

Люди, которые недавно появились в вашей судьбе, откроют для вас иные горизонты, а также наведут на неожиданные и полезные мысли. Доверьтесь им.



Тельцы

События этого дня могут проверить на прочность планы, договоренности и отношения. Вам придется действовать предельно осторожно, потому как дела потребуют режима секретности.



Близнецы

Многим представителям этого знака будет трудно найти точку опоры. Главное - не суетиться, избегать необдуманных поступков и сделать все, что от вас зависит.



Раки

На работе могут возникнуть непредвиденные ситуации. Нестабильная ситуация в кредитно-финансовой сфере и инвестиционной деятельности.



Львы

Не тратьте время на то, чтобы кого-то в чем-то убедить. Разговоры все равно ни к чему не приведут, поэтому правоту доказывайте не словом, а делом.



Девы

Успех будет сопутствовать практически во всех начинаниях. Постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца.



Весы

Сегодня вы можете быть уверены в своих силах, но будьте осторожны! Эта убежденность может перейти в самоуверенность.



Скорпионы

Если вам захочется проявить свои сильные качества, то можете открыто заявить о себе. Если не перестараетесь, то будете иметь успех.



Стрельцы

Вы будете полны сил. А вот сможете ли применить их с пользой для дела, зависит только от вас. Лучше посоветоваться со знающими людьми.





Козероги

Сегодня вы будете подобны канатоходцу, балансирующему над бездной и, что интересно, получающему от этого удовольствие. Не впадайте в панику сразу: вы не разобьетесь, зато привлечете всеобщее внимание.



Водолеи

Дела, которые намечаете на этот день, должны пройти успешно. Можно позволить себе даже определенную долю риска, не опасаясь серьезных последствий.



Рыбы

Этот день как нельзя лучше подходит для физических нагрузок и активного отдыха. Излишняя мнительность может привести к недоразумениям в личной жизни.



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