В Нефтекамске родители потребовали исключить агрессивного мальчика из школы
Настоящая драма разыгралась в одной из школ Нефтекамска. С начала этого учебного года во второй класс пришел новый ученик. Мальчик оказался активным и агрессивным, запугал весь класс и постоянно ввязывался в драки с одноклассниками.
Обеспокоенные родители второклассников начали требовать от администрации школы исключить агрессивного ученика из класса. По их словам, ребята боятся идти в школу, приходят домой постоянно с синяками и в слезах. Но учителя школы бездействовали, поэтому мамы устроили импровизированный митинг с чёткими требованиями исключить мальчика из школы.
Мама агрессивного второклассника:
А школьные учителя объясняют, что мальчик хорошо учится, участвует во многих школьных мероприятиях – выгнать его из школы только за поведение невозможно.
Пока классная руководительница ребят находится в больнице от пережитого стресса, администрация школы готова применять психологические и педагогические подходы для разрешения конфликта.
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