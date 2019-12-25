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В Нефтекамске родители потребовали исключить агрессивного мальчика из школы

Добавлено: 25.12.19
Просмотров: 51
Рубрика: Общество
Теги: Нефтекамск
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В Нефтекамске родители потребовали исключить агрессивного мальчика из школы

Настоящая драма разыгралась в одной из школ Нефтекамска. С начала этого учебного года во второй класс пришел новый ученик. Мальчик оказался активным и агрессивным, запугал весь класс и постоянно ввязывался в драки с одноклассниками.


Обеспокоенные родители второклассников начали требовать от администрации школы исключить агрессивного ученика из класса. По их словам, ребята боятся идти в школу, приходят домой постоянно с синяками и в слезах. Но учителя школы бездействовали, поэтому мамы устроили импровизированный митинг с чёткими требованиями исключить мальчика из школы.

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Одна из мам пострадавших школьников:
«Так получилось, что обидел всех детей. Толкал, бил, пинал».
Мама самого агрессивного ученика заявляет, что против её сына развязалась настоящая травля. Он сам несколько раз приходил в истерике, его преследуют и запугивают.

Мама агрессивного второклассника:
«Несколько раз провожали его до дома, били палкой, моральное давление».

А школьные учителя объясняют, что мальчик хорошо учится, участвует во многих школьных мероприятиях – выгнать его из школы только за поведение невозможно.

Пока классная руководительница ребят находится в больнице от пережитого стресса, администрация школы готова применять психологические и педагогические подходы для разрешения конфликта.


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Источник: bash.news
Фото: ГТРК Башкортостан.
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