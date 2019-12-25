В Нефтекамске родители потребовали исключить агрессивного мальчика из школы

Настоящая драма разыгралась в одной из школ Нефтекамска. С начала этого учебного года во второй класс пришел новый ученик. Мальчик оказался активным и агрессивным, запугал весь класс и постоянно ввязывался в драки с одноклассниками.





Обеспокоенные родители второклассников начали требовать от администрации школы исключить агрессивного ученика из класса. По их словам, ребята боятся идти в школу, приходят домой постоянно с синяками и в слезах. Но учителя школы бездействовали, поэтому мамы устроили импровизированный митинг с чёткими требованиями исключить мальчика из школы.

«Так получилось, что обидел всех детей. Толкал, бил, пинал».

«Несколько раз провожали его до дома, били палкой, моральное давление».





Мама самого агрессивного ученика заявляет, что против её сына развязалась настоящая травля. Он сам несколько раз приходил в истерике, его преследуют и запугивают.

А школьные учителя объясняют, что мальчик хорошо учится, участвует во многих школьных мероприятиях – выгнать его из школы только за поведение невозможно.



Пока классная руководительница ребят находится в больнице от пережитого стресса, администрация школы готова применять психологические и педагогические подходы для разрешения конфликта.





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Фото: ГТРК Башкортостан.