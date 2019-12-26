В Учалах автолюбители выстроили елку из ста машин

Вчера вечером, 25 декабря, на площади перед Учалинским горно-обогатительным комбинатом прошел автомобильный флешмоб. Чтобы создать идеальную елку, автолюбители потратили больше двух часов.





Объявление о флешмобе было опубликовано в местных соцсетях и за два дня собрало больше ста машин-участников. По словам организаторов, создать «автоёлку» удалось в максимально сжатые сроки.

— Многие были уставшие, после работы и с детьми, — говорит учалинец Рамиль Гадельшин. — Строились долго, но это того стоило. Мы воплотили крутую идею в жизнь и обеспечили себе новогоднее настроение.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: uchaly_govorit / Instagram.com

— Изначально мы планировали использовать другую площадку, но там всё было завалено снегом, — говорит организатор Ринат Валитов. — Промплощадку комбината нам дали в последний момент. За два дня мы собрали более ста участников, но под конец люди уже начали уезжать, потому что строились мы довольно долго.На построение ушло больше двух часов Фото: uchaly_govorit / Instagram.comПо словам Рината, в темное время суток с включенными фарами и минимальным расстоянием между машинами было довольно сложно ориентироваться. Участников заранее предупредили о необходимости соблюдать дистанцию и Правила дорожного движения. Поддержку оказывали сотрудники ГИБДД и руководство комбината. Почти все участники флешмоба приехали после работы, но и этот фактор не стал проблемой.Напомним, что в эту субботу, 28 декабря, «Автоёлка» пройдёт в Уфе на парковке перед ТЦ «МЕГА». В прошлом году акция собрала 215 участников.