В Учалах автолюбители выстроили елку из ста машин

— Изначально мы планировали использовать другую площадку, но там всё было завалено снегом, — говорит организатор Ринат Валитов. — Промплощадку комбината нам дали в последний момент. За два дня мы собрали более ста участников, но под конец люди уже начали уезжать, потому что строились мы довольно долго.
На построение ушло больше двух часов Фото: uchaly_govorit / Instagram.comПо словам Рината, в темное время суток с включенными фарами и минимальным расстоянием между машинами было довольно сложно ориентироваться. Участников заранее предупредили о необходимости соблюдать дистанцию и Правила дорожного движения. Поддержку оказывали сотрудники ГИБДД и руководство комбината. Почти все участники флешмоба приехали после работы, но и этот фактор не стал проблемой.
— Многие были уставшие, после работы и с детьми, — говорит учалинец Рамиль Гадельшин. — Строились долго, но это того стоило. Мы воплотили крутую идею в жизнь и обеспечили себе новогоднее настроение.
Напомним, что в эту субботу, 28 декабря, «Автоёлка» пройдёт в Уфе на парковке перед ТЦ «МЕГА». В прошлом году акция собрала 215 участников. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram