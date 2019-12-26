Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Учалах автолюбители выстроили елку из ста машин

В Учалах автолюбители выстроили елку из ста машин

Добавлено: 26.12.19
Просмотров: 94
Рубрика: Общество
Теги: Учалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Учалах автолюбители выстроили елку из ста машин

Вчера вечером, 25 декабря, на площади перед Учалинским горно-обогатительным комбинатом прошел автомобильный флешмоб. Чтобы создать идеальную елку, автолюбители потратили больше двух часов.


Объявление о флешмобе было опубликовано в местных соцсетях и за два дня собрало больше ста машин-участников. По словам организаторов, создать «автоёлку» удалось в максимально сжатые сроки.

В Башкирии отравилась хоккейная команда «Горняк» из Учалов

Читайте также:

В Башкирии отравилась хоккейная команда «Горняк» из Учалов
— Изначально мы планировали использовать другую площадку, но там всё было завалено снегом, — говорит организатор Ринат Валитов. — Промплощадку комбината нам дали в последний момент. За два дня мы собрали более ста участников, но под конец люди уже начали уезжать, потому что строились мы довольно долго.

На построение ушло больше двух часов Фото: uchaly_govorit / Instagram.comПо словам Рината, в темное время суток с включенными фарами и минимальным расстоянием между машинами было довольно сложно ориентироваться. Участников заранее предупредили о необходимости соблюдать дистанцию и Правила дорожного движения. Поддержку оказывали сотрудники ГИБДД и руководство комбината. Почти все участники флешмоба приехали после работы, но и этот фактор не стал проблемой.
— Многие были уставшие, после работы и с детьми, — говорит учалинец Рамиль Гадельшин. — Строились долго, но это того стоило. Мы воплотили крутую идею в жизнь и обеспечили себе новогоднее настроение.
Напомним, что в эту субботу, 28 декабря, «Автоёлка» пройдёт в Уфе на парковке перед ТЦ «МЕГА». В прошлом году акция собрала 215 участников.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: uchaly_govorit / Instagram.com
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
На трассе в Уфе верный пес сторожил тело сбитого автомобилем сородича
Общество
На трассе в Уфе верный пес сторожил тело сбитого автомобилем сородича
В Ишимбайском районе прошел флешмоб «Живая цепь защиты Куштау»
Общество
В Ишимбайском районе прошел флешмоб «Живая цепь защиты Куштау»
В Уфе установили главную новогоднюю ёлку столицы
Общество
В Уфе установили главную новогоднюю ёлку столицы
Снег в Белорецке привел к падению деревьев на трассу Белорецк — Авзян
Общество
Снег в Белорецке привел к падению деревьев на трассу Белорецк — Авзян
Автозаправочные станции в Уфе предупреждают о росте цен на бензин из-за повышения НДС
Общество
Автозаправочные станции в Уфе предупреждают о росте цен на бензин из-за повышения НДС
На президентскую елку в Уфе съедутся 780 детей
Общество
На президентскую елку в Уфе съедутся 780 детей
В Октябрьском полностью сгорели дом и дворовые постройки
Происшествия
В Октябрьском полностью сгорели дом и дворовые постройки
Жители одного из сёл Башкирии благоустроили центральную площадь
Общество
Жители одного из сёл Башкирии благоустроили центральную площадь
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: