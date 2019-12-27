Ушла из жизни худрук театра «Современник» Галина Волчек

В возрасте 86 лет в больнице скончалась актриса, народная артистка СССР, худрук театра «Современник» Галина Волчек. Она была госпитализирована в Боткинскую больницу с двусторонним воспалением легких, напоминает ТАСС. Она сама обратилась к медикам 23 декабря. А 19 декабря отметила свой день рождения и была приглашена на церемонию награждения в Кремль.





Врачи надеялись на лучшее, но состояние ее здоровья ухудшалось. Волчек была переведена в реанимацию и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. За двое суток до смерти она впала в кому.



Галина Волчек стала режиссером театра «Современник» в 1971 год. За ее спиной обширная фильмография. Она снялась в фильмах «Дон Кихот», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон». Она поставила в театре более 30 спектаклей. Среди них «Три товарища» и «Три сестры», «Вишневый сад» и «Крутой маршрут», «Эшелон», «Мурлин Мурло», а также «Игра в джин». За «Обыкновенную историю» по роману Ивана Гончарова режиссер Галина Волчек была удостоена Госпремии СССР.



В июне 2019 года Волчек прошла плановое обследование в Центре хирургии имени Вишневского из-за прогрессирующей болезни позвоночника.