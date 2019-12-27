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В Стерлитамаке детей-инвалидов довели до слез из-за новогодних подарков

Добавлено: 27.12.19
Просмотров: 113
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке детей-инвалидов довели до слез из-за новогодних подарков

Жители Стерлитамака пожаловались в социальных сетях на новогодние подарки для детей-инвалидов. По словам горожан, ребятишки с ограниченными возможностями здоровья на елке для дошкольников получили крошечный 180-граммовый набор с дешевыми конфетами.


А некоторым презентов вовсе не досталось. Также родители не оценили организацию праздника в целом. Некоторые жители Стерлитамака решили сразу обратиться к Главе Башкирии Радию Хабирову. Скандал дошел и до главы администрации Владимира Куликова. Мэр заверил граждан, что изучит проблему и разберется с ней.

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— Над нашими детками-инвалидами поиздевались. Дети плакали, так как остались без подарков. Сегодня устроили праздник для наших детей, но такого беспорядка я еще не видела. Еще половина детей подарки получили, а самых маленьких обидели. Собрали на праздник всех детей-инвалидов разных возрастов – от рождения до 18 лет. Мероприятие непродуманное, совершенно не по возрасту. Для старших, конечно, это было интереснее, маленьким же совсем нет, еще и в час дня, когда многие детки спать должны. Потом дети-школьники получили подарки, остальным же сказали, мол, получите в садиках, поликлиниках. А дети-то подарки ждали на празднике здесь и сейчас, а не где-то и когда-то. Тем более они видели, что другие дети рядом-то получали подарки. Хотя в 12 часов я ребенка забирала из садика, и ни про какой подарок там и не слышали. Потом еще выяснилось, что подарки детям из школ подарили красивые, а детям из садиков совсем другие, зачем делить так детей. Мне подарок совсем не важен, слава Богу, их предостаточно, но сам факт ужасной организации мероприятия очень огорчает, — высказалась Марина Трушина.
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Источник: proural.info
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