Авария в Хайбуллинском районе: столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114, погиб пассажир
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В республиканском ГИБДД сообщили, что сегодня в Хайбуллинском районе произошло смертельное ДТП.
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Сообщается, что столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114. В результате аварии погиб 31-летний пассажир легкового автомобиля, водителя госпитализировали.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД поРБ
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