Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Авария в Хайбуллинском районе: столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114, погиб пассажир

Авария в Хайбуллинском районе: столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114, погиб пассажир

Добавлено: 27.12.19
Просмотров: 93
Рубрика: Общество
Теги: Хайбуллинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Авария в Хайбуллинском районе: столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114, погиб пассажир

В республиканском ГИБДД сообщили, что сегодня в Хайбуллинском районе произошло смертельное ДТП.

В Хайбуллинском районе задержали похитителя коров

Читайте также:

В Хайбуллинском районе задержали похитителя коров
Авария, уточняют в дорожной полиции, произошла в 10:00 на 61-м километре дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара. 

Сообщается, что столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114.  В результате аварии погиб 31-летний пассажир легкового автомобиля, водителя госпитализировали. 
 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД поРБ
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
Происшествия
В Учалинском районе на опасном повороте лоб в лоб столкнулись два авто: пострадали трое
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
Происшествия
В Зилаирском районе погиб водитель столкнувшись со встречным автобусом
В Учалинском районе столкнулись КамАЗ и легковушка
Происшествия
В Учалинском районе столкнулись КамАЗ и легковушка
Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «Daewoo Nexia» и ВАЗ-2114
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: на перекрестке столкнулись «Daewoo Nexia» и ВАЗ-2114
Смертельная авария в Туймазинском районе: столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Скания»
Происшествия
Смертельная авария в Туймазинском районе: столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Скания»
Авария в Дюртюлинском районе: столкнулись встречные «ГАЗ» и «ВАЗ-2114» , есть пострадавшие
Происшествия
Авария в Дюртюлинском районе: столкнулись встречные «ГАЗ» и «ВАЗ-2114» , есть пострадавшие
Авария в Туймазинском районе: лоб в лоб столкнулись «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ, погиб водитель
Происшествия
Авария в Туймазинском районе: лоб в лоб столкнулись «Ниссан Премьера» и грузовик МАЗ, погиб водитель
В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
Общество / Происшествия
В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: