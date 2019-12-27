Авария в Хайбуллинском районе: столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114, погиб пассажир

В республиканском ГИБДД сообщили, что сегодня в Хайбуллинском районе произошло смертельное ДТП.



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Фото: ГИБДД поРБ

Авария, уточняют в дорожной полиции, произошла в 10:00 на 61-м километре дороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара.Сообщается, что столкнулись грузовик «Скания» и ВАЗ-2114. В результате аварии погиб 31-летний пассажир легкового автомобиля, водителя госпитализировали.