Радий Хабиров исполнил мечту 5-летней девочки из Благовещенска

В канун Нового года Ксения Кислухина получила от Радия Хабирова детский гимнастический комплекс. Малышка написала письмо о своем заветном желании и стала участницей всероссийского проекта «Мечтай со мной».





Радостных эмоций не скрывает даже медицинская маска. Для маленькой Ксении мечта стала реальностью. Гимнастический уголок был ее давним желанием. Девочка очень подвижная и любит игры, особенно взбираться по разным препятствиям и качаться на качелях. И теперь все это есть в ее доме.

«Редко контактируем с детьми, если выезжаем в магазин, всегда надеваем маску. А так на улицу... Солнце нам нельзя, летом мы выходим в темное время, когда солнышко ушло».





С прошлого года Ксения перестала ходить в детский сад. Боли в ногах и сильная утомляемость девочки заставила родителей обратиться к врачам. Медики поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Однако курс терапии дал положительный эффект – у девочки ремиссия.Хобби Ксении – рисование. Одного альбома порой не хватает и на пару дней. Карандашей и красок у девочки всегда в достатке. А вот возможности купить спортивный уголок у родителей не было. И мама с дочкой написали письмо Деду Морозу, которое попало во всероссийский проект «Мечтай со мной» организации «Россия – страна возможностей». Послание девочки Радий Хабиров получил во время недавней поездки в Москву от организаторов. И спустя несколько дней мечта ребенка была исполнена. От имени руководителя региона подарки Ксении вручил глава администрации Благовещенского района Олег Голов.

Наталья Кислухина, мама Ксении Кислухиной:



«Она мечтала о нем, о таком подарке. Ее мечта осуществилась. Сами видели, она очень довольна, очень мы очень рады такому подарку».Девочка хочет связать свою жизнь со спортом, особенно ей нравится гимнастика. Вполне возможно, что в будущем Ксения станет олимпийской чемпионкой. А первые упражнения она сделает на подаренном ей спортивном комплексе.



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Автор: Эмиль Бассареев