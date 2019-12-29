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Радий Хабиров исполнил мечту 5-летней девочки из Благовещенска

Добавлено: 29.12.19
Просмотров: 98
Рубрика: Общество
Теги: Благовещенский район
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Радий Хабиров исполнил мечту 5-летней девочки из Благовещенска

В канун Нового года Ксения Кислухина получила от Радия Хабирова детский гимнастический комплекс. Малышка написала письмо о своем заветном желании и стала участницей всероссийского проекта «Мечтай со мной».


Радостных эмоций не скрывает даже медицинская маска. Для маленькой Ксении мечта стала реальностью. Гимнастический уголок был ее давним желанием. Девочка очень подвижная и любит игры, особенно взбираться по разным препятствиям и качаться на качелях. И теперь все это есть в ее доме.

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С прошлого года Ксения перестала ходить в детский сад. Боли в ногах и сильная утомляемость девочки заставила родителей обратиться к врачам. Медики поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Однако курс терапии дал положительный эффект – у девочки ремиссия.

Наталья Кислухина, мама Ксении Кислухиной:
«Редко контактируем с детьми, если выезжаем в магазин, всегда надеваем маску. А так на улицу... Солнце нам нельзя, летом мы выходим в темное время, когда солнышко ушло».
Хобби Ксении – рисование. Одного альбома порой не хватает и на пару дней. Карандашей и красок у девочки всегда в достатке. А вот возможности купить спортивный уголок у родителей не было. И мама с дочкой написали письмо Деду Морозу, которое попало во всероссийский проект «Мечтай со мной» организации «Россия – страна возможностей». Послание девочки Радий Хабиров получил во время недавней поездки в Москву от организаторов. И спустя несколько дней мечта ребенка была исполнена. От имени руководителя региона подарки Ксении вручил глава администрации Благовещенского района Олег Голов.

Наталья Кислухина, мама Ксении Кислухиной:

«Она мечтала о нем, о таком подарке. Ее мечта осуществилась. Сами видели, она очень довольна, очень мы очень рады такому подарку».Девочка хочет связать свою жизнь со спортом, особенно ей нравится гимнастика. Вполне возможно, что в будущем Ксения станет олимпийской чемпионкой. А первые упражнения она сделает на подаренном ей спортивном комплексе.
Автор: Эмиль Бассареев

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Источник: bash.news
Видео: bash.news
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