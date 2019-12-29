Радий Хабиров посетил уфимский детдом № 2 и принял участие в телепроекте «Радость нашего дома»
Глава Башкирии Радий Хабиров посетил накануне уфимский детский дом № 2 и принял участие в новогоднем выпуске телепроекта «Радость нашего дома». Благотворительный проект, запущенный на телеканале «Вся Уфа» при непосредственном участии Каринэ Хабировой, призван помочь воспитанникам домов ребенка обрести семью и встретить новых родителей.
Как рассказала директор детского дома №2 Зинфира Уразбаева, сегодня здесь живут 44 ребенка в возрасте от трех до восьми лет с ограниченными возможностями здоровья. Все они нуждаются в создании специальных условий для получения дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации.Глава региона побывал на специальных занятиях для ребят с задержками психоречевого развития и тяжелыми нарушениями зрения, заглянул на новогодний утренник. Поинтересовался, велики ли шансы воспитанников детского дома на правильную социализацию.
Радий Хабиров пришел не с пустыми руками, и новогодние подарки надолго захватили внимание ребят. Настолько, что видеоролик пришлось снимать с нескольких дублей, пытаясь поймать эмоции развеселившихся малышей.
Зинфира Уразбаева подтверждает, телепроект «Радость нашего дома» действительно стал большим подспорьем. За минувший год новую семью нашли сразу одиннадцать воспитанников детского дома №2.