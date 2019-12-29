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Радий Хабиров посетил уфимский детдом № 2 и принял участие в телепроекте «Радость нашего дома»

Добавлено: 29.12.19
Просмотров: 66
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Радий Хабиров посетил уфимский детдом № 2 и принял участие в телепроекте «Радость нашего дома»

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил накануне уфимский детский дом № 2 и принял участие в новогоднем выпуске телепроекта «Радость нашего дома». Благотворительный проект, запущенный на телеканале «Вся Уфа» при непосредственном участии Каринэ Хабировой, призван помочь воспитанникам домов ребенка обрести семью и встретить новых родителей.


Как рассказала директор детского дома №2 Зинфира Уразбаева, сегодня здесь живут 44 ребенка в возрасте от трех до восьми лет с ограниченными возможностями здоровья. Все они нуждаются в создании специальных условий для получения дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации.

Глава региона побывал на специальных занятиях для ребят с задержками психоречевого развития и тяжелыми нарушениями зрения, заглянул на новогодний утренник. Поинтересовался, велики ли шансы воспитанников детского дома на правильную социализацию.
«Мы прорабатываем разные варианты, делаем все, что в наших силах, – говорит Уполномоченная по правам ребенка в республике Милана Скоробогатова. – К сожалению, зачастую этим ребятам требуется дорогостоящее лечение, операции, в том числе такие, каких не делают на территории России, специальный уход».
Предновогодний выпуск программы «Радость нашего дом» был посвящен Аэлите и Альфреду Кутлиахметовым. По словам Миланы Скоробогатовой, история брата и сестры сама по себе очень драматична – здесь и целый букет болезней, и родная мать, отказавшаяся сперва от одного, потом от второго ребенка, и разлука… Воссоединиться малышам помог случай, и сейчас они буквально заново привыкают друг к другу.

Радий Хабиров пришел не с пустыми руками, и новогодние подарки надолго захватили внимание ребят. Настолько, что видеоролик пришлось снимать с нескольких дублей, пытаясь поймать эмоции развеселившихся малышей.
«Уверен, это один из самых светлых телепроектов в нашей республике, – отметил Радий Хабиров. – Благодаря этой работе более 30 детишек нашли себе папу и маму и счастливо живут в семьях. Надеюсь, что и в последующие годы многие ребята еще найдут себя. Аэлита с Альфредом тоже ищут свой дом. Хочется верить, что это желание сбудется еще в этом году».

Зинфира Уразбаева подтверждает, телепроект «Радость нашего дома» действительно стал большим подспорьем. За минувший год новую семью нашли сразу одиннадцать воспитанников детского дома №2.

«Дети у нас тяжелые, требующие особого подхода, – говорит она. – Без помощи «Радости нашего дома» нам пришлось бы непросто. Хочется верить, что и Альфред с Аэлитой вскоре пополнят этот список».
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: айт Глава РБ
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