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Гороскоп на 30 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 30.12.19
Просмотров: 40
Рубрика: Общество
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 30 декабря 2019 года для всех знаков зодиака

Сегодня, 30 декабря, звезды гороскопа наделяют острой, порой непредсказуемой, реакцией на происходящее.


Овны
Судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Овна, открывая перед ним новые горизонты. Чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение.

Тельцы
Телец будет склонен демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины. Особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело его отвлекать.

Близнецы
У Близнецов будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажутся они сами.

Раки
Вставая утром с постели, Рак не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни. Этот день может оказаться поворотным.

Львы
Льву следует прислушиваться к своей интуиции – она поможет ему ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным.

Девы
У Девы будет плохо с чувством юмора – особенно если оно направлено в ее адрес. В течение дня у нее в душе может накапливаться раздражение.

Весы
День предоставляет Весам прекрасную возможность одержать победу над кем-то. Даже если доказывать свое превосходство не входит в их планы.

Скорпионы
Большую часть дня деловая активность Скорпиона будет практически равна нулю. Зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями.

Стрельцы
Как бы ни хотел Стрелец расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия.


Козероги
Козерог может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег.

Водолеи
Настроение Водолея может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство.

Рыбы
Рыбам необходимо последовать совету китайского мудреца и плыть по течению. Правда, некоторые повороты событий могут их удивить.


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