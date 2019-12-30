Астрологи рассказали, каким будет Год крысы 2020

Совсем скоро белая крыса сменит желтую свинью. Наступающий 2020-й – високосный год. И кому-то он покажется трудным, а кто-то наоборот научится управлять эмоциями и приспосабливаться к новым обстоятельствам.





Белая металлическая крыса – символ года – призывает: больше дела, меньше слов. Животное это бережливое, поэтому готово помочь в финансовых вопросах. Инвестиции обязательно принесут маржу. Как не потерять, а приобрести в год крысы, знают астрологи.

«Год будет жестким, он будет очень жесткий, будет требовать дисциплины, организованности. Повезет тем людям, которые отвечают за свое слово, все будет так, чтобы люди серьезно относились к жизни. Люди должны собраться без растяжки «завтра-послезавтра», а именно начать что-то менять».





Чтобы задобрить грызуна еще в новогоднюю ночь, нужно ее правильно встретить. Крыса любит светлые и спокойные оттенки – вместо пайеток наденьте одежду белого, молочного и серых цветов. И если изобилие в нарядах неуместно, то голода крыса точно не простит. Нужно от души накормить ее мясом, рыбой, орехами, фруктами и, конечно, самым любимым лакомством – сыром. Крыса натура общительная, поэтому Новый год нужно встречать в большой компании. Те, кто имеет опыт общения с этими животными, разработали свои секреты задабривания грызунов.

Марина Куклянова, администратор контактного зоопарка «Лесное посольство»:

«Они могут стать хорошим, ласковым другом. Они такие же живые, такие же ласковые и преданные, если только хорошо с ними обращаться. Не обижать – это самое главное».



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Автор: Динара Таймасханова