Полицейские Салавата присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»
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С приходом зимы все дети с нетерпением ждут новогодних праздников, для них это яркое и незабываемое время, полное чудес и волшебства. И в Новый год к детям обязательно приходит Дед Мороз с подарками.
К сожалению, не все ребятишки могут встретить столь долгожданного гостя в теплой семейной обстановке. Обделены этой возможностью и те, кто находится на стационарном лечении в больнице.
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Уже с первых минут появления сказочных гостей с лиц ребят не сходили улыбки – Дед Мороз и его помощники создали волшебную атмосферу Новогоднего праздника. Веселые конкурсы, стихи и песни не оставили равнодушным ни одного малыша. Дети с задором принимали участие в мероприятии, успешно справились со всеми заданиями зимнего волшебника.
Добрый волшебник и его друзья заглянули и в несколько палат с лежачими больными, пообщались с маленькими пациентами и поздравили их с наступающим Новым Годом. Все участники праздника получили подарки на память от Деда Мороза и стражей порядка.
На прощание добрый волшебник и его помощники-полицейские пожелали ребятам скорейшего выздоровления и успехов в новом году.
Ильмира Хайбуллина, Отдел МВД России по городу Салавату
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Источник: МВД по Башкирии
Фото: МВД по Башкирии
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