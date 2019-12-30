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Полицейские Салавата присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

Добавлено: 30.12.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество
Теги: Салават
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Полицейские Салавата присоединились к акции «Полицейский Дед Мороз»

С приходом зимы все дети с нетерпением ждут новогодних праздников, для них это яркое и незабываемое время, полное чудес и волшебства. И в Новый год к детям обязательно приходит Дед Мороз с подарками.


К сожалению, не все ребятишки могут встретить столь долгожданного гостя в теплой семейной обстановке. Обделены этой возможностью и те, кто находится на стационарном лечении в больнице.

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Сотрудники Отдела МВД России по городу Салавату решили не оставлять маленьких пациентов без новогодних сюрпризов. В рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» они посетили детскую городскую больницу и поздравили юных пациентов с Новым годом. Вместе с полицейскими в гости к детям пришли Дед Мороз, Снегурочка и озорная Хлопушка.

Уже с первых минут появления сказочных гостей с лиц ребят не сходили улыбки – Дед Мороз и его помощники создали волшебную атмосферу Новогоднего праздника. Веселые конкурсы, стихи и песни не оставили равнодушным ни одного малыша. Дети с задором принимали участие в мероприятии, успешно справились со всеми заданиями зимнего волшебника.

Добрый волшебник и его друзья заглянули и в несколько палат с лежачими больными, пообщались с маленькими пациентами и поздравили их с наступающим Новым Годом. Все участники праздника получили подарки на память от Деда Мороза и стражей порядка.

На прощание добрый волшебник и его помощники-полицейские пожелали ребятам скорейшего выздоровления и успехов в новом году.
Ильмира Хайбуллина, Отдел МВД России по городу Салавату

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Источник: МВД по Башкирии
Фото: МВД по Башкирии
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