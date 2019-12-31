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Жители Хайбуллинского района будут переселены в новый микрорайон

Добавлено: 31.12.19
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Рубрика: Общество
Теги: Хайбуллинский район
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Жители Хайбуллинского района будут переселены в новый микрорайон

Жители села Подольск Хайбуллинского района Башкирии будут переселены в построенный для них новый микрорайон, об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы региона Радия Хабиров в район 30 декабря.


В августе 2019 года возле населенного пункта начата разработка Подольского медно-цинкового месторождения и строительство нового подземного рудника, что создало неблагоприятные экологические условия для населения.

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Глава региона сообщил, что принято решение о строительстве нового микрорайона для жителей в безопасном месте. До 15 февраля муниципалитет совместно с предприятием «Башкирская медь» должны представить комплексную программу развития села. После обсуждения с населением начнется его возведение. По словам Хабирова, строительство дорог и соцобъектов будет вестись в рамках федеральных и республиканских программ. В микрорайоне будут предусмотрены ФОК, амбулатория, клуб и т.д.
Генеральный директор «Башкирской меди» Александр Туленков сообщил, что на производстве будут выделены 600 рабочих мест, что позволит подольским вахтовикам вернуться работать на родину.

Объемы разведанных запасов медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд на двух залежах – Северной и Центральной – оцениваются в 88,6 млн тонн руды. Строительство первой очереди производства должно завершиться в 2025 году, второй – в 2032 году.

Источник: ufa.aif.ru
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