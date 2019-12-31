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Предпенсионеры могут получить повышенное пособие по безработице

Добавлено: 31.12.19
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Рубрика: Общество
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Предпенсионеры могут получить повышенное пособие по безработице

В 2020 году оставшиеся без работы российские предпенсионеры смогут получить повышенное пособие по безработице, размер которого может доходить до 11,2 тысячи рублей. Министерство труда РФ составило для граждан инструкцию, как получить эти выплаты.


«По закону о занятости населения пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, только в случае признания их в установленном порядке безработными. С целью поиска подходящей работы гражданин может обратиться в любой центр занятости населения, в том числе и не по месту жительства. А вот для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве безработного, человеку необходимо обратиться только в центр занятости населения по месту регистрации», — цитирует «Российская газета» рекомендации федерального ведомства.

В России стал известен размер пособия по безработице в 2020 году

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В Минтруде уточняют, что размер пособия по безработице не может быть ниже минимальной и выше максимальной величин, ежегодно устанавливаемых правительством РФ (то есть, составляют 1500 рублей и 11 280 рублей соответственно). В министерстве добавляют, что размер пособия и сроки его выплаты также будет зависеть от того, сколько предпенсионер трудился на своем последнем месте работы.

Ранее сообщалось о том, что в число безработных в России в следующем году вырастет более чем в полтора раза. Соответствующий прогноз дали в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Данные расчеты ведомство Максима Топилина приводит в пояснительной записке к проекту о размерах пособия по безработице на 2020 год. «Среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020—2022 году составит больше 150 тысяч человек, тогда как в январе — июне 2019 года этот показатель составлял всего 92 тысячи человек», — говорится в материалах ведомства. Причиной резкого увеличения этого показателя, по подсчетам министерства, станет рост числа предпенсионеров в России.

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Источник: ura.news
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