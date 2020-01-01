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В начале нового 2020 года в Башкирии появились на свет 20 малышей

Добавлено: 01.01.20
Просмотров: 73
Рубрика: Общество
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В начале нового 2020 года в Башкирии появились на свет 20 малышей

В первые часы нового 2020 года в родильных домах Башкортостана на свет появилось 20 малышей: 11 мальчиков и 9 девочек.


Первый ребенок 2020 года в республике родился в 00.01 часов в Уфе, в республиканском перинатальном центре, это девочка, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова.

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Кроме того, сегодня, 1 января утром родилась первая двойня в республике. Два мальчика появились на свет в 08.56 в роддоме Республиканской клинической больницы.

По данным медиков, новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо.

В прошлом году в новогоднюю ночь родились 17 малышей: 11 девочек и шесть мальчиков.

Рекордной по количеству новорожденных в республике была новогодняя ночь 2015 года. 1 января с полуночи до шести часов утра родилось 29 детей: 19 мальчиков и 10 девочек.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: fjg.co.uk
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