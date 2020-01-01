В начале нового 2020 года в Башкирии появились на свет 20 малышей

В первые часы нового 2020 года в родильных домах Башкортостана на свет появилось 20 малышей: 11 мальчиков и 9 девочек.





Первый ребенок 2020 года в республике родился в 00.01 часов в Уфе, в республиканском перинатальном центре, это девочка, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения РБ Светлана Кускарбекова.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: fjg.co.uk

Кроме того, сегодня, 1 января утром родилась первая двойня в республике. Два мальчика появились на свет в 08.56 в роддоме Республиканской клинической больницы.По данным медиков, новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо.В прошлом году в новогоднюю ночь родились 17 малышей: 11 девочек и шесть мальчиков.Рекордной по количеству новорожденных в республике была новогодняя ночь 2015 года. 1 января с полуночи до шести часов утра родилось 29 детей: 19 мальчиков и 10 девочек.