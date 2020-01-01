Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Новым 2020 годом | видео

Радий Хабиров традиционно обратился к жителям Башкирии в последний день уходящего. Он рассказал о том, как руководство республики работало весь прошедший год.





Дорогие земляки!



Заканчивается последний рабочий день декабря.

Весь этот год мы много и упорно трудились, дожимая многочисленные застарелые проблемы, решая новые вызовы. И самое главное – формируя контуры нового, динамичного, конкурентного Башкортостана. Что-то у нас получилось. При этом я честно скажу, что где-то мы не дотянули. Но мы не боимся в этом признаваться и идём дальше.Я твёрдо уверен, что наша республика не бедная и обладает огромными ресурсами для того, чтобы люди жили лучше. А для этого нужно одно, в общем-то, и небольшое условие – чтобы каждый честно работал на своём месте.Сегодня я обращаюсь к вам из своего рабочего кабинета. Да, он довольно комфортный. Но здесь я провёл довольно много непростых совещаний со своими коллегами, пытаясь решить самые острые проблемы республики.В этом кабинете я убеждал своих коллег, принуждал, мотивировал, ругал, бывало, и хвалил. Всё это нужно было потому, что в 2019 году я выполнял для себя первую и главную задачу – я старался встряхнуть управленческий аппарат, сделать так, чтобы мои коллеги-чиновники с открытой душой и открытым сердцем работали с людьми. Потому что я твёрдо убеждён, что хамы, безответственные и чёрствые люди не должны работать на государственной и муниципальной службе. Кто-то меня не услышал – и мы немедленно с ними расстались.В этом кабинете я провёл много часов, общаясь с инвесторами. Потому что понимаю – приход инвестиций в экономику нашей республики обеспечит долгожданные рабочие места, хорошие зарплаты и развитие Башкортостана. Это ровно то, о чём меня просили во время более чем 150 встреч с жителями республики. И то, что у нас в этом году инвестиции прибавились на 15 процентов – результат именно этой работы.Дорогие друзья!Поверьте, я хорошо знаю, что вас волнует – маленькие зарплаты, пособия, плохие дороги, дворы, подъезды, нехватка школ и спортзалов. И мы последовательно решаем эти вопросы. И обязательно их решим.Только в 2019 году мы построили школ, садиков, домов культуры, спортзалов и ФАПов в два раза больше, чем в прошлом году. И все последующие годы, уверяю вас, будем строить, строить и строить.









Дорогие друзья!



Для меня Башкирия – это одна большая дружная семья. У нас – спокойные, добрые, открытые и просто очень хорошие люди. Забота о вашей достойной жизни – главный вызов и главный смысл моей работы. И мне хочется, чтобы в каждой семье наступающий Новый год был счастливее, чем предыдущий. И мы вместе с Правительством сделаем всё для этого возможное.



С Новым годом, дорогие друзья!



Яңы йыл менән, ҡәҙерле дуҫтар!



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