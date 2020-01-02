Радий Хабиров опубликовал фото с сыном и вспомнил о своем отце

Впервые глава Башкирии Радий Хабиров поделился со своими подписчиками личным. Руководитель региона ночью опубликовал трогательную фотографию с младшим сыном.





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«Затылок этого парня, которого зовут Фарит. Так получилось, у моего отца, Фарита Барыевича, сегодня день рождения. Было бы 90 лет... Этот замечательный и сильный человек живет теперь в этом малыше», — написал Радий Хабиров.Стоит отметить, что глава республики неоднократно появлялся на публике в сопровождении супруги Каринэ Хабировой и младшего сына Фарита. В частности, мальчика могли видеть болельщики хоккейного клуба «Салават Юлаев» на «Уфа-Арене».