Юная уфимка Злата Богданова приняла участие в шоу "Лучше всех"

Маленькая уфимка Злата Богданова стала участницей новогоднего выпуска программы первого канала «Лучше всех». Выпуск россияне увидели 1 января. Четырехлетняя девочка блеснула артистизмом и поразила ведущего Максима Галкина своими географическими познаниями.





— Я приехала из России, она находится в Башкортостане, — заявила Злата. — Уфа — это страна, а город забыла, как называется.

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Малышка очень любит собак и поведала зрителям об их особенностях. На сцену одного за другим выносили хаски, лабрадора, французского бульдога, мопса. Злата сумела угадать каждую породу. Любовь к собакам появилась у нее в тот момент, когда семья завела собственную.В подарок от программы девочка получила новогодний подарок, традиционную медаль участника шоу, цветы и рюкзак со сладостями.