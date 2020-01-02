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Юная уфимка Злата Богданова приняла участие в шоу "Лучше всех"

Добавлено: 02.01.20
Просмотров: 64
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Юная уфимка Злата Богданова приняла участие в шоу "Лучше всех"

Маленькая уфимка Злата Богданова стала участницей новогоднего выпуска программы первого канала «Лучше всех». Выпуск россияне увидели 1 января. Четырехлетняя девочка блеснула артистизмом и поразила ведущего Максима Галкина своими географическими познаниями.


— Я приехала из России, она находится в Башкортостане, — заявила Злата. — Уфа — это страна, а город забыла, как называется.

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Малышка очень любит собак и поведала зрителям об их особенностях. На сцену одного за другим выносили хаски, лабрадора, французского бульдога, мопса. Злата сумела угадать каждую породу. Любовь к собакам появилась у нее в тот момент, когда семья завела собственную.

В подарок от программы девочка получила новогодний подарок, традиционную медаль участника шоу, цветы и рюкзак со сладостями.

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Источник: ufa1.ru
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