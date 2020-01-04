В Уфе прошел парад Снегурочек-2020

В Уфе прошел первый в истории республики парад Снегурочек-2020. Несколько сотен внучек Деда Мороза со всего Башкортостана и даже соседних регионов прошли от Советской площади до Гостиного двора, где на главной сцене выбрали лучших участниц.





От разнообразия сказочных красавиц разбегаются глаза. У каждой – свой неповторимый наряд. До начала парада Снегурочки уже начали "зажигать" на Советской площади, собирая вокруг зрителей. Танцами они не только привлекали внимание, но и согревались. Хотя, как признались участницы, костюм придавал им дополнительную стойкость к холоду.





Такого количества снегурочек в одном месте не видела не только республика, но и, пожалуй, вся Россия. Более 300 внучек Деда Мороза из 21 городов и районов Башкортостана прошли колонной по центру Уфы. Шествие верхом на коне возглавила одна из участниц парада. В наезднице можно было узнать известного блогера Ульяну Тригубчак.Итоги конкурса подвели на главной сцене перед Гостиным двором. По его условию участницам нужно было выложить в «Инстаграм» фотографию с хештегом #парадснегурочек #2020. Набравшие наибольшее количество лайков вышли в финал. Однако определить единственную победительницу было трудно, поэтому призы – подарочные сертификаты от санаториев региона – достались нескольким девушкам.

Подарки получили все участницы. В следующем году организаторы надеются, что к параду Снегурочек присоединятся больше участниц из других регионов России и зарубежных стран.

Автор: Эмиль Бассареев



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