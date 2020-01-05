В Баймакском районе Башкирии отец забрал сына и пропал

Бывший муж Лилии 42-летний Марс увез их общего двухлетнего сынишку еще в прошлом году, он должен был вернуть Динислама домой 2 января, но 31 декабря перестал отвечать на звонки. Сегодня, 4 января, женщина обратилась за помощью к людям, которые могут помочь в поиске.





— Официально мы еще в браке, я подала на развод, но Марс против. Хотя вместе мы не живем с августа 2019 года. Я не хотела отдавать ему сына, он частенько угрожал, что увезет его. Но Марс через органы опеки добился права видеться с Динисламом. Теперь я просто обязана отдавать ему ребенка два раза в месяц на выходные и в праздники, — плачет Лилия.

— Он звал меня вместе отмечать, я отказалась. Звал в Сибай. А 31 декабря перестал брать трубку, а теперь, со 2 января, телефон и вовсе недоступен. Обзвонила уже всех его родственников, думала, вдруг в Уфу уехал, но говорят, что и с ними он разговаривал только в декабре. Так что никто не может мне подсказать, где он. Переживаю, потому что Марс выпивать не умеет, он сразу в запой уходит.

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Фото: Марс Сирбай / Vk.com

Лилия с сыном живут в Баймакском районе Башкирии в деревне Верхнеяикбаево, а Марс — в том же районе, но в другом населенном пункте. Как рассказала Лилия, последний раз они разговаривали перед самым Новым годом.Женщина рассказала, что сообщила о своей беде местному участковому еще 2 января, но заявление написала только в ночь на сегодня, 4 января.Если вы видели похожего мальчика или мужчину, обязательно сообщите в полицию.