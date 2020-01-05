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В Ишимбайском районе экоактивисты провели флешмоб в защиту Куштау

Добавлено: 05.01.20
Просмотров: 24
Рубрика: Общество
Теги: Ишимбайский район
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В Ишимбайском районе экоактивисты провели флешмоб в защиту Куштау

4 января, около шихана Куштау прошла масштабная акция. Ее планировали еще с декабря прошлого года. По задумке экоактивистов, гору должны были оцепить «хороводом». О том, что происходило на месте, рассказали очевидцы.


Данные о количестве собравшихся разнятся. Те, кто участвовал во флешмобе, говорят о семи сотнях — тысяче человек.

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— Под тысячу человек было, цепь растянулась почти на два километра! Представьте, скольким людям не пофиг на экологию Башкирии в целом, и на нашу гору Куштау, в частности. Спасибо, люди! Нам не надо пересчитываться и доказывать своё количество. Мы знаем — нас много, мы — народ, с нами надо считаться! — поделилась эмоциями Ольга Янгалова.
Происходящее у Куштау зафиксировали не только на фотографиях, но и на видео.
Подобная акция в защиту шихана уже проходила в середине декабря прошлого года. В тот раз сообщали о цепочке из 500 человек.
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Источник: ufa1.ru
Фото: saveshihan / vk.com
Видео: youtu.be
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