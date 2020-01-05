В Ишимбайском районе экоактивисты провели флешмоб в защиту Куштау

4 января, около шихана Куштау прошла масштабная акция. Ее планировали еще с декабря прошлого года. По задумке экоактивистов, гору должны были оцепить «хороводом». О том, что происходило на месте, рассказали очевидцы.





Данные о количестве собравшихся разнятся. Те, кто участвовал во флешмобе, говорят о семи сотнях — тысяче человек.

— Под тысячу человек было, цепь растянулась почти на два километра! Представьте, скольким людям не пофиг на экологию Башкирии в целом, и на нашу гору Куштау, в частности. Спасибо, люди! Нам не надо пересчитываться и доказывать своё количество. Мы знаем — нас много, мы — народ, с нами надо считаться! — поделилась эмоциями Ольга Янгалова.

Фото: saveshihan / vk.com