Для уфимских любителей закаливания появится новое место для плавания

В Уфе появится новое место для зимнего плавания. Место будущей проруби находится в заводи реки Уфы в микрорайоне Кузнецовский затон, сообщается на публичной странице в соцсетях «Моржи Уфы».
«Хорошие новости для любителей закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни. Скоро на карте Уфы появится новая локация для занятий моржеванием. Нашлось место в районе Кузнецовского Затона, тихая заводь на реке Уфимка. Там не глубоко, нет течения, а на берегу стоит капитальное строение, где можно оборудовать теплую раздевалку», — сообщается в соцсетях.
Как отмечают организаторы, сейчас ведутся переговоры с хозяином объекта. «В целом, согласие получено, речь идет о компенсации затрат и технических нюансах. Также производится подготовка места, надеемся к Старому Новому году успеть. В скором времени планируется там же запустить баню».
На данный момент искупаться в проруби в городе представляется возможным в озере Солдатском в парке Якупова. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram