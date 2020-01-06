В Бураевском районе прошли соревнования по подледному лову
Комментарии (0)
Загрузка...
6 января в селе Бураево Бураевского района прошли соревнования по подледному лову. Они объединили всех любителей и почитателей этого хобби со всего района.
Событие прошло на реке Сару возле родника Салкын чишма, На льду собралось около 30 рыболовов. Приветствовали всех собравшихся администрация района и судейская команда. Приятно было отметить, что наряду с бывалыми рыбаками было много молодых людей. Некоторые приехали семьями.
Читайте также:В Бураевском районе открылся мини-кинотеатр
Сезон зимней рыбной ловли открыт! Чаще выезжайте на природу и «ни хвоста, ни чешуи», вам, рыболовы!
Читать дальше...
Фото: администрация Бураевского района
Загрузка...
Читайте также
Спорт
В Уфе прошли соревнования силачей «Боҙ баттл»
Образование
В Мишкинском районе стартовали республиканские соревнования по «Школе безопасности»
Культура
В Караидельском районе прошел Всероссийский день снега
Общество
В Кармаскалинском районе назначили нового главу администрации
Общество
В Кармаскалинском районе прошли соревнования по рыбной ловле
Спорт
В Благовещенске сотрудники арматурного завода устроили соревнования
Общество
В Уфе прошли соревнования по маунтинбайку
Общество
В Уфе прошли соревнования по мотокроссу