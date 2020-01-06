В Бураевском районе прошли соревнования по подледному лову

6 января в селе Бураево Бураевского района прошли соревнования по подледному лову. Они объединили всех любителей и почитателей этого хобби со всего района.





Событие прошло на реке Сару возле родника Салкын чишма, На льду собралось около 30 рыболовов. Приветствовали всех собравшихся администрация района и судейская команда. Приятно было отметить, что наряду с бывалыми рыбаками было много молодых людей. Некоторые приехали семьями.

Фото: администрация Бураевского района

Но главное не в количестве пойманной рыбы, а в том, что люди провели этот день на природе, на свежем воздухе, встретили старых знакомых, общались. На берегу всех рыбаков ожидал горячий чай из родниковой воды со сладостями.Сезон зимней рыбной ловли открыт! Чаще выезжайте на природу и «ни хвоста, ни чешуи», вам, рыболовы!