В Аскинском районе пройдут показательные выступления по стрельбе из традиционного лука
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9 января 2019 года в 11.00 часов в спортивном зале ФОК «Батыр» села Аскино состоится семинар и показательные выступления по стрельбе из традиционного лука.
Мероприятие проведет организатор движения "Мэргэн уксы" Юлай Галиуллин. Семинар проводится в рамках Гранта Главы Республики Башкортостан по номинации «Активная республика».
На семинаре расскажут о движении "Мэргэн уксы", проводимых фестивалях о традиционной мужской одежде башкир. Ознакомят с правилами и приемами стрельбы.
Проект "10 стрел Мэргэн уксы" направлен на создание клубов по стрельбе из традиционного лука в 10 районах республики.
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Источник: администрация Аскинского района
Фото: администрация Аскинского района
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