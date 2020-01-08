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В Аскинском районе пройдут показательные выступления по стрельбе из традиционного лука

Добавлено: 08.01.20
Просмотров: 1
Рубрика: Общество
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе пройдут показательные выступления по стрельбе из традиционного лука

9 января 2019 года в 11.00 часов в спортивном зале ФОК «Батыр» села Аскино состоится семинар и показательные выступления по стрельбе из традиционного лука.

Мероприятие проведет организатор движения "Мэргэн уксы" Юлай Галиуллин. Семинар проводится в рамках Гранта Главы Республики Башкортостан по номинации «Активная республика». 


На семинаре расскажут о движении "Мэргэн уксы", проводимых фестивалях о традиционной мужской одежде башкир. Ознакомят с правилами и приемами стрельбы.
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Целью проекта является подготовка к проведению Всемирной Фольклориады 2020 г. и Всемирной Апимондии 2022 г., подготовка клубов лучников для проведения зрелищных массовых мероприятий на местах: сабантуи, форумы, фестивали, различные соревнования; привлечения молодежи к систематическим занятиям спортом и пропаганды здорового образа жизни; подготовка специалистов-тренеров конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука, популяризации конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука; пропаганды изучения исторического, этнического, фольклорного и культурного наследия народов, населяющих Республику Башкортостан; развития событийного туризма; подготовка на местах участников для массовых съемок в исторических художественных фильмах.

Проект "10 стрел Мэргэн уксы" направлен на создание клубов по стрельбе из традиционного лука в 10 районах республики. 
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Источник: администрация Аскинского района
Фото: администрация Аскинского района
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