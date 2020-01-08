В Аскинском районе пройдут показательные выступления по стрельбе из традиционного лука

9 января 2019 года в 11.00 часов в спортивном зале ФОК «Батыр» села Аскино состоится семинар и показательные выступления по стрельбе из традиционного лука.







Мероприятие проведет организатор движения "Мэргэн уксы" Юлай Галиуллин. Семинар проводится в рамках Гранта Главы Республики Башкортостан по номинации «Активная республика».

Источник: администрация Аскинского района

Фото: администрация Аскинского района

На семинаре расскажут о движении "Мэргэн уксы", проводимых фестивалях о традиционной мужской одежде башкир. Ознакомят с правилами и приемами стрельбы.Целью проекта является подготовка к проведению Всемирной Фольклориады 2020 г. и Всемирной Апимондии 2022 г., подготовка клубов лучников для проведения зрелищных массовых мероприятий на местах: сабантуи, форумы, фестивали, различные соревнования; привлечения молодежи к систематическим занятиям спортом и пропаганды здорового образа жизни; подготовка специалистов-тренеров конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука, популяризации конно-верховой стрельбы и стрельбы из традиционного лука; пропаганды изучения исторического, этнического, фольклорного и культурного наследия народов, населяющих Республику Башкортостан; развития событийного туризма; подготовка на местах участников для массовых съемок в исторических художественных фильмах.Проект "10 стрел Мэргэн уксы" направлен на создание клубов по стрельбе из традиционного лука в 10 районах республики.