В Кумертау водитель устроил опасные катания подцепив к авто тюбинг

Напомним, специально к новогодним праздникам в Кумертау местный житель сделал из своего автомобиля настоящие сани Деда Мороза и “запряг” их двумя оленями. В интернете оценили такой праздничный тюнинг машины. Жители поблагодарили автора идеи, что создает для всего города хорошее настроение.







А накануне кумертауский Дед Мороз устроил на этих же “санях” небезопасные развлечения. На одной из парковок города он прокатил одного из своих “коллег” на тюбинге, сшибая при этом препятствия в виде поставленных друг на друга автомобильных шин.



Пользователи считают, что дедушка хорошо поработал в эти праздники, и вполне заслужил отдыха и развлечений. Но нашлись и те, кто посоветовал землякам быть аккуратнее с такими “покатушками”.



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