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В Кумертау водитель устроил опасные катания подцепив к авто тюбинг

Добавлено: 08.01.20
Просмотров: 14
Рубрика: Общество
Теги: Кумертау
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В Кумертау водитель устроил опасные катания подцепив к авто тюбинг

Напомним, специально к новогодним праздникам в Кумертау местный житель сделал из своего автомобиля настоящие сани Деда Мороза и “запряг” их двумя оленями. В интернете оценили такой праздничный тюнинг машины. Жители поблагодарили автора идеи, что создает для всего города хорошее настроение.

А накануне кумертауский Дед Мороз устроил на этих же “санях” небезопасные развлечения. На одной из парковок города он прокатил одного из своих “коллег” на тюбинге, сшибая при этом препятствия в виде поставленных друг на друга автомобильных шин.

Пользователи считают, что дедушка хорошо поработал в эти праздники, и вполне заслужил отдыха и развлечений. Но нашлись и те, кто посоветовал землякам быть аккуратнее с такими “покатушками”.

В Кумертау водитель "запряг" свой автомобиль оленями

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Напомним, на днях резонанс в республике вызвали родители из Салавата, посадившие своих детей на “ватрушку” и катавшие их по парковке, полной движущихся автомобилей.

К травмам различной степени тяжести привели и катания на несанкционированной горке возле Конгресс-холла в Уфе.  Пострадали дети 7 и 10 лет.

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Источник: gtrk.tv
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