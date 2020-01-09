Как изменилась процедура сдачи экзаменов на водительские права в 2020 году

Процедуру сдачи экзаменов для будущих водителей ждет ряд кардинальных изменений в 2020 году. Среди них отказ от автодрома и увеличение количества вопросов на экзамене.







«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением, на тех же стоянках возле торговых комплексов», — пишет ТАСС со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Никола Гилякова.

Также кандидаты в водители не будут знать, по какому маршруту им придется сдавать экзамен. С 1 октября 2020 года экзаменатор сам будет выбирать из специального перечня, по какой дороге поедет ученик. Среди нововведений окажется возможность оспорить результаты экзамена. Как отметили в ГИБДД, такая мера позволит повысить качество оценки навыков и умений будущих водителей.Изменения коснутся и теоретической части экзамена. Будут добавлены вопросы по основам психологии, отдельный блок затронет вопросы по медицине. Следственно, увеличится количество задач и время на их выполнение. Нововведения, касающиеся теории, пока находятся в проработке, отметили в ГИБДД.Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что новые правила сдачи экзамена значительно усложнят жизнь начинающего автомобилиста, передает «Национальная служба новостей». Издание напоминает, что, согласно постановлению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, также будет повышен возрастной ценз для получения прав на управление трамваем, автобусом и троллейбусом — до 20 лет.

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