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"Обещали - делаем": Радий Хабиров рассказал о внедрении стоматологических кабинетов в школах

Добавлено: 09.01.20
Просмотров: 36
Рубрика: Общество
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"Обещали - делаем": Радий Хабиров рассказал о внедрении стоматологических кабинетов в школах

Сегодня, 8 января, глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о работе по оборудованию стоматологических кабинетов в школах. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.

В школах Башкирии планируют открыть 64 стоматологических кабинета

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В школах Башкирии планируют открыть 64 стоматологических кабинета
- Обещали - делаем. 153 стоматологических кабинета в школах уже работают, и на днях мы закончили ремонт еще в 61, - отметил он. - Оборудование - новое, современное, с учетом всех требований для детской стоматологии. Уверен, в таких стенах, ярких и красивых, детишки не будут бояться лечить зубы.
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Источник: www.sobkor02.ru
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