"Обещали - делаем": Радий Хабиров рассказал о внедрении стоматологических кабинетов в школах

Сегодня, 8 января, глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о работе по оборудованию стоматологических кабинетов в школах. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.



- Обещали - делаем. 153 стоматологических кабинета в школах уже работают, и на днях мы закончили ремонт еще в 61, - отметил он. - Оборудование - новое, современное, с учетом всех требований для детской стоматологии. Уверен, в таких стенах, ярких и красивых, детишки не будут бояться лечить зубы.



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