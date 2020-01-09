"Обещали - делаем": Радий Хабиров рассказал о внедрении стоматологических кабинетов в школах
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Сегодня, 8 января, глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал о работе по оборудованию стоматологических кабинетов в школах. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях.
- Обещали - делаем. 153 стоматологических кабинета в школах уже работают, и на днях мы закончили ремонт еще в 61, - отметил он. - Оборудование - новое, современное, с учетом всех требований для детской стоматологии. Уверен, в таких стенах, ярких и красивых, детишки не будут бояться лечить зубы.Читать еще...
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Источник:
www.sobkor02.ru
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