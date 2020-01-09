Мультипликаторы из Кигинского района получили грант на сумму 600 тысяч рублей

Теперь качество картин вышло на профессиональный уровень. 40-секундный ролик монтируется и озвучивается в течение двух недель. Большую часть времени при этом занимает изготовление и покадровое перемещение пластилиновых героев и декораций. Такой вид творчества позволяет детям развивать мышление и моторику рук. В планах – распространение опыта не только в Кигинском, но и в соседних районах республики.
Светлана Шигаева, руководитель студии «МультКадрики»:
«Следующий этап – это создание партнерской сети. Мы будем искать, выходить на другие регионы. Хотим создать методический центр для обучения сотрудников, чтобы такие студии создавались ещё».
Автор: Азат Садреев Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram