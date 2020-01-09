Мультипликаторы из Кигинского района получили грант на сумму 600 тысяч рублей

Участники кружка по лепке из пластилина села Еланлино Кигинского района стали обладателями гранта от фонда Тимченко на сумму 600 тысяч рублей.







На эти средства приобрели оборудование для создания мультипликационных фильмов. До этого анимацию детям приходилось снимать на телефоны.

«Следующий этап – это создание партнерской сети. Мы будем искать, выходить на другие регионы. Хотим создать методический центр для обучения сотрудников, чтобы такие студии создавались ещё».



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Теперь качество картин вышло на профессиональный уровень. 40-секундный ролик монтируется и озвучивается в течение двух недель. Большую часть времени при этом занимает изготовление и покадровое перемещение пластилиновых героев и декораций. Такой вид творчества позволяет детям развивать мышление и моторику рук. В планах – распространение опыта не только в Кигинском, но и в соседних районах республики.Автор: Азат Садреев