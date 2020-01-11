Руководство Альшеевского района окажет поддержку семье погибшего солдата Андрея Михайлова

Сегодня, 11 января, стало известно, что администрация Альшеевского района Башкирии окажет поддержку семье солдата, погибшего в Хабаровском крае.







Тело 21-летнего Андрея Михайлова, уроженца села Раевский, нашли на железнодорожных рельсах в городе Бикин Хабаровского края, 6 января. Накануне, 10 января, появились результаты вскрытия — признаков насильственной смерти эксперты не нашли. Теперь тело Михайлова предстоит вернуть на родину.



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Фото: Лидия Бондарева

— Готовы помочь и поддержать семью погибшего в трудную минуту, — передает агентство РИА «Новости» слова главы Альшеевского района республики Айдара Султангулова. — Как удалось выяснить, будет организована доставка тела в Уфу, а затем муниципалитет по поручению главы нашего района предоставит транспорт, чтобы помочь привезти тело домой. Мы ведем психологическое сопровождение родителей. Что касается захоронения, то поселковый совет взял на себя эти обязательства, все необходимое мы предоставим: погребение, отпевание, поминки.