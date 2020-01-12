Жители Бураевского района пожаловались на искореженные ограды могилы после уборки кладбища

В результате «уборки» на кладбище в селе Бураево оказались разрушенными несколько могил. На разгром на погосте обратили внимание местные жители, фотографии с места они опубликовали сегодня, 12 января, в тематическом паблике с соцсети.
— Вчера ездили навестить могилы своих родственников и обнаружили вот такую ужасающую картину. Очевидно, насколько небрежно спиливали деревья в старой части кладбища — при падении они разрушили ограды как минимум пяти могил, — прокомментировал автор фотографий.
Он обратился к местной администрации и лично главе района Рустаму Исхакову с просьбой навести порядок. Судя по фотокадрам, деревья на кладбище валили не посторонние лица и не из самоуправства, а явно специалисты и со знанием дела, как это делают коммунальщики — сучки отдельно, ствол короткими бревнышками. Вот только тот, кто занимался «благоустройством», совсем не продумал, куда эти сучки и бревнышки упадут. Читать дальше... Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram