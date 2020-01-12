Жители Бураевского района пожаловались на искореженные ограды могилы после уборки кладбища

В результате «уборки» на кладбище в селе Бураево оказались разрушенными несколько могил. На разгром на погосте обратили внимание местные жители, фотографии с места они опубликовали сегодня, 12 января, в тематическом паблике с соцсети.







— Вчера ездили навестить могилы своих родственников и обнаружили вот такую ужасающую картину. Очевидно, насколько небрежно спиливали деревья в старой части кладбища — при падении они разрушили ограды как минимум пяти могил, — прокомментировал автор фотографий.



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Фото: соцсети