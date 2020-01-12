Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Жители Бураевского района пожаловались на искореженные ограды могилы после уборки кладбища

Жители Бураевского района пожаловались на искореженные ограды могилы после уборки кладбища

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 110
Рубрика: Общество
Теги: Бураевский район
Комментарии (0)
Загрузка...
Жители Бураевского района пожаловались на искореженные ограды могилы после уборки кладбища

В результате «уборки» на кладбище в селе Бураево оказались разрушенными несколько могил. На разгром на погосте обратили внимание местные жители, фотографии с места они опубликовали сегодня, 12 января, в тематическом паблике с соцсети.

— Вчера ездили навестить могилы своих родственников и обнаружили вот такую ужасающую картину. Очевидно, насколько небрежно спиливали деревья в старой части кладбища — при падении они разрушили ограды как минимум пяти могил, — прокомментировал автор фотографий.

В Бураевском районе прошли соревнования по подледному лову

Читайте также:

В Бураевском районе прошли соревнования по подледному лову
Он обратился к местной администрации и лично главе района Рустаму Исхакову с просьбой навести порядок.
Судя по фотокадрам, деревья на кладбище валили не посторонние лица и не из самоуправства, а явно специалисты и со знанием дела, как это делают коммунальщики — сучки отдельно, ствол короткими бревнышками. Вот только тот, кто занимался «благоустройством», совсем не продумал, куда эти сучки и бревнышки упадут.
Читать дальше...
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Авария в Благовещенске: водитель иномарки протаранил ворота кладбища
Происшествия
Авария в Благовещенске: водитель иномарки протаранил ворота кладбища
В Башкирии местный житель собрал с могилы деда пять килограммов меда
Это интересно
В Башкирии местный житель собрал с могилы деда пять килограммов меда
На Южном кладбище Уфы запретили новые захоронения
Политика
На Южном кладбище Уфы запретили новые захоронения
В Дуванском районе школьницы села Месягутово устроили фотосессию на кладбище
Происшествия
В Дуванском районе школьницы села Месягутово устроили фотосессию на кладбище
Жители Бураевского района вынуждены самостоятельно расчищать дороги от снега
Общество
Жители Бураевского района вынуждены самостоятельно расчищать дороги от снега
В Уфе хоронить стало дороже
Общество
В Уфе хоронить стало дороже
В Гафурийском районе назвали клеветой информацию о демонтаже ритуальным салоном оградок на кладбище
Общество
В Гафурийском районе назвали клеветой информацию о демонтаже ритуальным салоном оградок на кладбище
Полицейские выяснили, кто осквернил могилы на кладбище в Башкирии
Происшествия
Полицейские выяснили, кто осквернил могилы на кладбище в Башкирии
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: