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Жители Нефтекамска устроили давку во время розыгрыша автомобиля

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 34
Рубрика: Общество
Теги: Нефтекамск
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Жители Нефтекамска устроили давку во время розыгрыша автомобиля

Сегодня, 12 января, в одном из торговых центров Нефтекамска местные жители устроили настоящую давку. Оказалось, что в ТЦ разыгрывали автомобиль. Попытать свою удачу пришла довольно большая часть города.

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- Столько было людей, кошмар, все толкались, - пишут очевидцы.
«Беспредел» творится и на близлежащих улицах – многие приехали на розыгрыш на машине, припарковали автомобили у обочины, а после – стали разъезжаться, создавая пробку.
- Как мало нам надо, чтоб дружно собраться! Просто скажи: халява! – пишет Рустам И.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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