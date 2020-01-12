Жители Нефтекамска устроили давку во время розыгрыша автомобиля
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Сегодня, 12 января, в одном из торговых центров Нефтекамска местные жители устроили настоящую давку. Оказалось, что в ТЦ разыгрывали автомобиль. Попытать свою удачу пришла довольно большая часть города.
- Столько было людей, кошмар, все толкались, - пишут очевидцы.«Беспредел» творится и на близлежащих улицах – многие приехали на розыгрыш на машине, припарковали автомобили у обочины, а после – стали разъезжаться, создавая пробку.
- Как мало нам надо, чтоб дружно собраться! Просто скажи: халява! – пишет Рустам И.Читать дальше...
Источник:
www.ufa.kp.ru
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