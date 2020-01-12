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В Хайбуллинском районе скончался обвиняемый в превышении должностных полномочий экс-руководитель отдела ГИБДД

Добавлено: 12.01.20
Просмотров: 53
Рубрика: Общество
Теги: Хайбуллинский район
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В Хайбуллинском районе скончался обвиняемый в превышении должностных полномочий экс-руководитель отдела ГИБДД

В Башкирии на 45-м году жизни скончался бывший руководитель отдела ГИБДД по Хайбуллинскому району Башкирии Фарит Абдулнасыров. Информацию о его смерти опубликовали в соцсети накануне, а сегодня, 12 января, подтвердил источник UFA1.RU.

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— Он не дожил до суда совсем чуть-чуть. Весной прошлого года на него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий — выдал без экзамена водительские права своей знакомой. Следствие недавно закончилось, уже дату суда назначили, но он не дожил, — рассказал собеседник редакции. — Странная смерть, ему было всего 44, в таком возрасте от старости не умирают.
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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
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