В Хайбуллинском районе скончался обвиняемый в превышении должностных полномочий экс-руководитель отдела ГИБДД

В Башкирии на 45-м году жизни скончался бывший руководитель отдела ГИБДД по Хайбуллинскому району Башкирии Фарит Абдулнасыров. Информацию о его смерти опубликовали в соцсети накануне, а сегодня, 12 января, подтвердил источник UFA1.RU.



— Он не дожил до суда совсем чуть-чуть. Весной прошлого года на него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий — выдал без экзамена водительские права своей знакомой. Следствие недавно закончилось, уже дату суда назначили, но он не дожил, — рассказал собеседник редакции. — Странная смерть, ему было всего 44, в таком возрасте от старости не умирают.



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Фото: соцсети